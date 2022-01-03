交往後激增25kg…他跨年「被女友逼婚」太胖不敢娶：破70太超過了

▲女友交往1年胖25公斤。（示意圖／123RF）



記者黃可昀／綜合報導

女友交往後暴增25公斤，還繼續吃宵夜不想減肥，身為男友該如何委婉勸說？一名男子無奈地說，女友跨年夜在朋友面前逼問「什麼時候娶我？」當下他根本說不出話，因為「我是有娶她的念頭，但她的身材讓我太介意了，我的內心無法過這一關」，實在無法接受身高155公分的女友體重竟然已經破70公斤。

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，和女友剛在一起的時候對方45公斤，「小小一隻很可愛」，怎料1年後竟然胖到破70，女友超過70公斤以後就不再量體重，所以現在實際多重無法得知，「但能確定的是她還繼續變胖中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為女友變胖的元凶就是「外送」，平常在家沒事就叫外送來吃，加上工作壓力，整個人越吃越多、越來越大隻，「朋友都說既然愛她就要愛她的全部，但胖快一倍了，我的愛也快消失一半了。」

▲女友不想減肥，放任自己繼續胖。（示意圖／翻攝自pixabay）



日前跨年夜，原PO女友在朋友面前逼婚，旁人聽了也跟著起鬨，要原PO別浪費人家青春，「我心裡是很愛她啦，她很懂事可愛也很溫柔，對我和我爸媽弟弟們都很好，我媽也喜歡她」，可是內心就是過不去身材這關，「我媽卻說胖胖的沒關係，健康就好，但破70已經太超過了吧，一跟她提減肥就發脾氣給我看，否則就是對我冷戰」，究竟該如何幫助女友瘦身？

網友紛紛留言，「跟她說妳想要現在這狀況拍婚紗嗎」、「你可以仔細觀察她是壓力而不想動還是真的懶惰」、「肥胖是一種慢性疾病，給她看一些醫學報導，是真心為了彼此好」、「體重一直上升不自覺，生病也比較快，如果懷孕生了，體重直接破百。」