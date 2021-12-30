可樂當水「每天灌2L」胖到114kg！她戒1年減掉一個人　驚人現況曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名女子熱愛碳酸飲料和各種零食，過去每天至少喝2公升的可樂，幾乎不喝水，但工作上需要久站，令她經常身體痠痛，一年多前終於下定決心戒掉不健康的飲食習慣，12個月減掉驚人體重，令眾多網友狂讚她的自制力。

Metro報導，現年32歲的洛夫喬伊（Jessica Lovejoy）來自澳洲新南威爾斯州，去年8月體重重達18英石（約114公斤）。她說明，「我每天至少喝2公升可樂，很少喝水，都喝碳酸飲料。早上起床第一件事就是喝汽水，睡前最後一件事也是喝汽水，然後刷牙。」

洛夫喬伊提到，「我從來就沒有自制力，記得有一次我做了蛋糕，放進烤箱後甚至等不到烤熟，就把它拿出來。我完成製作蛋糕的程序，但我沒有等待它被烤熟的自制力。我對食物缺乏意志力，經常狂吃洋芋片、餅乾、蛋糕和巧克力等零食，吃東西的時候根本不考慮進到我體內的是什麼東西。」

▲ 一年前的洛夫喬伊把可樂當水喝，體重破百。（圖／翻攝自Twitter、免費圖庫Pixabay）

洛夫喬伊是一名看護，「這份工作很耗體力，經常跑來跑去，沒什麼時間坐下」，腰部、膝蓋和腿部經常疼痛，也很清楚減肥會有很大的幫助，「但我不想承認，因為我喜歡不受限制的生活。」

後來她決心用不同的方式對待自己，「我想更愛自己一點」，把愛吃的零食都送給別人，開始買自己愛吃的健康食品，並戒掉不健康的習慣，如今體重降到8英石9磅（約54.8公斤），短短一年減掉9英石（約57公斤），「我已經減肥一年多，這感覺很好。我還是努力吃得好，現在也有控制自己的能力。」

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