性侵擄殺女大生3度判死逆轉無期　梁育誌聽法官宣判秒回：謝謝

▲性侵擄殺長榮女大生的梁育誌在聽完無期徒刑宣判後，竟吐出「謝謝」兩字。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚社會的「馬國女大生性侵擄殺案」，歷經5年多審理出現重大轉折，案件曾3度判處死刑，但高雄高分院今（29）日上午更二審採遠距視訊宣判，沒想到大逆轉改判無期徒刑，宣判結果出爐後，視訊畫面裡的梁育誌竟低聲說了「謝謝」兩字，對照死者母親得知結果後僅回「不能接受這樣的判决」，彷彿又對家屬心頭的一記重擊。

法院改判理由也隨著宣判曝光，高分院指出，審酌梁育誌犯案過程、手段與細節，並全面檢視其成長背景、人格特質與身心狀況，參考凱旋醫院、嘉南療養院及多名醫師、心理師、教誨師的專業鑑定後，認為梁並非事前周密策畫殺人，而是臨時起意失控行為。

儘管法官直言，梁育誌對被害人所施加的暴力手段「確實殘忍」，但基於最嚴格的死刑適用標準，經客觀比較後，仍難認定已達「最重大情節犯罪」。法院認為，只要施以長期監禁，並搭配心理治療與監所教化，梁育誌仍具「可教化」可能，有機會真正反省、修正偏差行為，因此不宜剝奪其生命。

▲梁育誌擄殺長榮女大生被判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

全案發生於2020年10月28日晚間，鍾女獨自從台南歸仁校區步行返家途中，遭梁男隨機盯上。梁男以打結麻繩套住鍾女脖子，強行拖進路旁草叢性侵，鍾女拚命反抗，抓咬造成梁男傷勢，仍不幸遭勒斃身亡。

檢方偵結後，依強制性交故意殺人、強盜、遺棄屍體等重罪起訴，一、二審與更一審均認定情節極為嚴重，判處死刑，沒想到今日更二審改判無期徒刑大逆轉，全案仍可上訴。