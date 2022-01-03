全球廉價機票時代「恐在2022年告終」　專家揭航空業復甦挑戰

▲ 專家預測，疫情過後恐怕很難買到便宜機票。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球逾二年，全球旅客都引頸期盼國際旅遊復甦。雪梨科技大學觀光學高級講師比爾曼（David Beirman）指出，全球航空業經歷二戰以來最糟糕的二年，2022年前景較為光明，但對乘客來說，廉價機票的時代恐怕即將結束。

比爾曼12月29日於「對話」（The Conversation）網站撰文說明，隨著國際線、國內航班重開，航空公司紛紛推出特價機票，部分是為了吸引仍在猶豫的旅客，部分則是為了補償疫情下旅行所需的開銷，例如篩檢費用。但他直言，「不要指望廉價機票能夠持續下去」，因為航空業將面對疫情大流行後的現實。

疫情過後，幸運存活的航空公司努力解決債務，並確保未來營運不受影響，卻無法保證下次危機來襲時，還能得到政府同樣的支持，代表他們可能放棄1970年代到2020年初利潤極低的商業模式。

這種模式降低每名乘客的利潤，但搭載更多乘客，透過使用載客量更大的飛機來削減固定開支，使得全球旅客數量從1970年的1.66億增至2019年的15億人，卻也代表航班必須滿載才能盈利。截至2019年疫情爆發前，國際長途往返航班每名乘客淨利僅10元美金（約新台幣277元）。

比爾曼指出，這種薄利多銷的模式恐怕難以繼續在航空業盛行，「我們在2022年將看見航空業整合，倖存的航空公司將尋求多元化，拓展其他業務，例如餐飲或保險。廉價航空公司也許依然可行，但前提是要說服旅客為機位以外的『附加產品』付費，例如機上的點心、額外行李或租車服務。」

儘管多數航空公司承諾控制機票上漲，但不可逃避的現實是，這些公司需要彌補二年來的巨額虧損，還得持續消化防疫規定帶來的額外成本。比爾曼預料，較高的利潤及較低的載客量是未來較為可行的商業模式。

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