1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

記者黃翊婷／綜合報導

新冠疫苗第三劑追加劑已全面開打，但國內的第三劑接種率僅0.68％。台大兒童醫院院長黃立民表示，1月很可能是下波本土疫情爆發點，其中第三類人員也就是機組人員、防疫車隊駕駛等等，是染疫風險最高的族群，若守不住，疫情就有可能進入社區。

▲農曆春節將是國內防疫的一大挑戰。（資料照／記者李毓康攝）

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近一個月來境外個案不斷增加，台北市還爆出防疫旅館群聚案件，台灣也隨著各國腳步，加快施打第三劑。不過，依據疾管署統計，截至2021年12月31日的資料，目前全台已有1871萬2858人施打第一劑，1615萬9278人施打第二劑，4646人施打第三劑。

根據《聯合新聞網》報導，國內第三劑接種率僅0.68％，台大兒童醫院院長黃立民指出，1月很可能是下波本土疫情爆發點，第三類人員是染疫風險最高的族群（國籍航空機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅館人員等等），若沒有守住，疫情恐怕會進入社區，接著面臨風險的就是醫護人員，目前情況緊急，希望政府不要死守5個月間隔原則，除了醫護人員外，應該讓機組人員和防疫旅館人員接種滿3個月就可施打追加劑。

▲黃立民呼籲高風險族群應早點施打第三劑。（資料照／記者湯興漢攝）

此外，關於即將到來的農曆春節假期，本站曾報導《疫苗打氣不佳！年末新春專家憂：變異流感病毒侵襲台灣》，黃立民在文中提到，春節專案入境「7+7」檢疫上路，獨自隔離時間縮短，流感與新冠同時擴散的風險也將上升。

黃立民表示，若流感與新冠疫情齊發，死亡威脅恐怕難以想像，由於流感和新冠肺炎都是飛沫與接觸感染傳染病，民眾年末聚餐機會很多，雙手接觸到任何病毒汙染物體表面，不小心再摸到眼口鼻，病毒就可能入侵身體，所以若想保護自己與心愛的家人、朋友，除了新冠疫苗外，也應盡速接種流感疫苗增加保護力，「1月一直是往年流感疫情快速成長期，越多人有疫苗保護，就越能降低疾病威脅與傷害，也能避免因疾病在醫院治療時，交叉感染其他疾病風險，特別是新冠肺炎。」