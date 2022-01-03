　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

記者黃翊婷／綜合報導

新冠疫苗第三劑追加劑已全面開打，但國內的第三劑接種率僅0.68％。台大兒童醫院院長黃立民表示，1月很可能是下波本土疫情爆發點，其中第三類人員也就是機組人員、防疫車隊駕駛等等，是染疫風險最高的族群，若守不住，疫情就有可能進入社區。

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,機場清潔人員加強環境清消作業,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆春節將是國內防疫的一大挑戰。（資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近一個月來境外個案不斷增加，台北市還爆出防疫旅館群聚案件，台灣也隨著各國腳步，加快施打第三劑。不過，依據疾管署統計，截至2021年12月31日的資料，目前全台已有1871萬2858人施打第一劑，1615萬9278人施打第二劑，4646人施打第三劑。

根據《聯合新聞網》報導，國內第三劑接種率僅0.68％，台大兒童醫院院長黃立民指出，1月很可能是下波本土疫情爆發點，第三類人員是染疫風險最高的族群（國籍航空機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅館人員等等），若沒有守住，疫情恐怕會進入社區，接著面臨風險的就是醫護人員，目前情況緊急，希望政府不要死守5個月間隔原則，除了醫護人員外，應該讓機組人員和防疫旅館人員接種滿3個月就可施打追加劑。

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃立民呼籲高風險族群應早點施打第三劑。（資料照／記者湯興漢攝）

此外，關於即將到來的農曆春節假期，本站曾報導《疫苗打氣不佳！年末新春專家憂：變異流感病毒侵襲台灣》，黃立民在文中提到，春節專案入境「7+7」檢疫上路，獨自隔離時間縮短，流感與新冠同時擴散的風險也將上升。

黃立民表示，若流感與新冠疫情齊發，死亡威脅恐怕難以想像，由於流感和新冠肺炎都是飛沫與接觸感染傳染病，民眾年末聚餐機會很多，雙手接觸到任何病毒汙染物體表面，不小心再摸到眼口鼻，病毒就可能入侵身體，所以若想保護自己與心愛的家人、朋友，除了新冠疫苗外，也應盡速接種流感疫苗增加保護力，「1月一直是往年流感疫情快速成長期，越多人有疫苗保護，就越能降低疾病威脅與傷害，也能避免因疾病在醫院治療時，交叉感染其他疾病風險，特別是新冠肺炎。」

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
最大紅包看這次！抽中大賺32萬　力智今起公開申購3天
旅美投手胡智為求婚前樂天女孩艾璐　甜曬喜訊「謝謝妳相信我」
高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家
金曲歌后開唱「離奇大走音」震撼PTT！　車禍現場超慘烈…原因
北市再爆3家防疫旅館群聚　累計6間淪陷！這區最多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

鋒面「小寒」建立！全台有雨　下波強冷空氣南衝時間曝

台北市再爆3間防疫旅館群聚　累計6間淪陷

防疫旅館又爆染疫！北市男出關6天確診　專家揭「潛在危險」

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲「急凍13度」　涼爽→濕冷時程曝

不加敬語＋端碗扒飯！熱戀妹慘被韓國男友「怒甩巴掌」　網掀論戰

點燈祈福旺季　侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施

喜來登下午茶「一次漲500」！5大吃到飽餐廳漲價一次看　原因曝光

春節國道好走時段曝　9天連假這時間免費！6大疏導措施搶先看

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

鋒面「小寒」建立！全台有雨　下波強冷空氣南衝時間曝

台北市再爆3間防疫旅館群聚　累計6間淪陷

防疫旅館又爆染疫！北市男出關6天確診　專家揭「潛在危險」

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲「急凍13度」　涼爽→濕冷時程曝

不加敬語＋端碗扒飯！熱戀妹慘被韓國男友「怒甩巴掌」　網掀論戰

點燈祈福旺季　侯友宜新莊廟宇參拜並視察防疫措施

喜來登下午茶「一次漲500」！5大吃到飽餐廳漲價一次看　原因曝光

春節國道好走時段曝　9天連假這時間免費！6大疏導措施搶先看

女友跨年帶妝睡！他驚覺「3年沒看過素顏」　逼問原因臉垮了

女童尿床！惡保母聯手小王虐死　資深警：沒看過這麼殘忍手法

美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

胡智為求婚成功！情定樂天女孩「艾璐」　兄弟鄭凱文見證

李靚蕾翻版！陸男星驚爆「婚內出軌」　前妻出槌列4罪狀痛訴離婚騙局

旅美投手胡智為求婚前樂天女孩艾璐　甜曬喜訊「謝謝妳相信我」

TVB視后爆冷門網怒譙吃屎…陳曉逆風發祝賀文！　深夜大戰酸民

最大紅包看這次！抽中大賺32萬　力智今起公開申購3天

立陶宛遭中國惡意擋關　台灣相挺！2萬瓶酒全包了

獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

生活熱門新聞

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

「小寒」全台有雨　下波強冷空氣南衝時間曝

好市多Levi's不到1千？內行揭2內幕

北市再爆3防疫旅館群聚　累計6間淪陷

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

「衝鋒衣」在紅什麼　內行曝1點勝風衣

不加敬語＋端碗扒飯！她慘被韓國男友甩巴掌

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

周杰倫為何能稱霸歌壇？網揭2關鍵太強

結婚對象不考慮空姐！4航空機師開條件

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

北市男出關6天確診　專家點出潛在危險

更多熱門

相關新聞

北市再爆3防疫旅館群聚　累計6間淪陷

北市再爆3防疫旅館群聚　累計6間淪陷

台北市中正區某防疫旅館日前發生3人確診，2日再增加1間，沒想到同日晚間再添3間防疫旅館疑似爆發群聚感染，若查證屬實，台北市累計已有6間防疫旅館破功。不過，相關消息尚未獲得中央認定，一切仍有待指揮中心統一說明。

外媒曝梅西是昨天下午檢測陽性　可能缺賽3場

外媒曝梅西是昨天下午檢測陽性　可能缺賽3場

大巴黎主帥：等梅西檢測轉陰性就會回法國

大巴黎主帥：等梅西檢測轉陰性就會回法國

梅西確診隔離4日無緣上場法國盃

梅西確診隔離4日無緣上場法國盃

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

王力宏原本也要唱跨年！「彩排錄音曝光」粉絲哭了

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

快訊／國道3號15車連環撞！

吃火鍋「1週極限次數」曝！醫警告：超過傷心腎

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面