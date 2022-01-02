總統府致電她「轉達市長」　黃珊珊：無言！應直接向柯文哲說明

▲台北市長柯文哲元旦於總統府一人升旗。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲1日受邀參與元旦升旗，並於工作人員引導至定位，但當三軍儀隊演出時，畫面呈現柯文哲獨自一人看著表演，且一站就是40分鐘，引發爭議。總統府副秘書長李俊俋2日致電台北市副市長黃珊珊，但黃珊珊2日晚間直言，「防疫人數限制竟然獨漏首都市長，無言」。

針對總統府發言人張惇涵表示，今日已由總統府副秘書長李俊俋致電黃珊珊、祕書長李大維致電柯文哲表達府方敬意，黃珊珊2日晚間於臉書證實，有接到總統府副秘書長電話，對方表示因防疫限制80人，所以沒有安排柯文哲入府，「並向我致意並請轉達市長，我回應他們應該直接向市長（柯文哲）說明。」

黃珊珊認為，這已經不是個人的事，而是對參與國家重要典禮的首都市長的尊重問題，「任何人都不能理解，防疫人數限制，竟然獨漏首都市長，無言。」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

面對柯文哲於元旦升旗站在總統府外40分鐘觀賞三軍儀隊演出一事，張惇涵2日提及，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，已超過80位人員，比起往年較多，因此基於防疫考量，才比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位。

張惇涵說，總統府貴賓證上通知貴賓到場的時間為清晨5時50分前，柯文哲抵達總統府的時間約為清晨5時37分，其他重要貴賓，例如：參謀總長陳寶餘於清晨5時30分左右抵達，監察院長陳菊5時39分抵達，立法院長游錫堃則於5時46分抵達，隨即皆由工作人員引導至活動現場就定位。

至於外界看到的柯文哲身邊都是空位畫面，張惇涵說明，因為安排站位在柯文哲身旁的貴賓，是主辦單位5大醫事團體代表；而這些代表是在上午6時20分左右，與總統蔡英文、副總統賴清德一起至現場就位，因此在6時3分三軍儀隊操演時，除了總統、副總統及主辦單位5大醫事團體代表以外，其他已經到場的重要貴賓，都已在現場站定位，盼各界不要誤解。

張惇涵強調，對於重要貴賓蒞臨國家重大慶典，總統府皆由衷感謝並予以接待，不會有所謂的政治考量，「若活動安排有不周延之處，總統府願再次表達，希望柯市長能夠諒解。總統府感謝柯文哲市長昨日的出席，並感謝北市府各單位辛苦的工作人員，對於總統府元旦升旗典禮的支援協助。」