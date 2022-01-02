熊好券第400萬筆得主在萬華！　11名幸運兒可領3000元加碼

▲台北熊好券第四百萬筆消費紀錄出爐。（圖／記者李毓康攝）



記者袁茵、杜冠霖／台北報導

台北市政府推出的第一波振興加碼方案「熊好券」將於2日期限到期，並於1月3日抽出第二波「熊好券」名單；而稍早第400萬筆交易在萬華區出現，下午16:15:39.347至16:15:41.738間完成交易的11位幸運兒，將於明（3）日中午前收到由台北通系統自動派發價值3千元的「大滿貫」加碼禮票券，使用期限可至2022年2月28日止。

台北市政府2日表示，熊好券第一波自2021年11月5日發行至今，已累積超過395萬筆交易，預測第400萬筆交易預計將於2日出現，將會提供給第400萬筆交易前後各5位消費者，合計11位幸運兒，價值3000元的「大滿貫」加碼禮。

關於「大滿貫」加碼禮，北市府指出，包含住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元，幸運民眾將於3日中午前，收到由台北通系統自動派發價值3000元的「大滿貫」加碼禮票券，使用期限可至2022年2月28日止。

台北市政府秘書長陳志銘提醒，持有第一波「熊好券」的民眾，3日凌晨0時過後，第一波發行的熊好券就會屆期失效，請尚未使用的民眾把握最後消費時間。

▼獲3千元的「大滿貫」加碼禮票券名單。（圖／北市府提供）

