21歲孕婦與婆家吵架！留遺書「對不起所有人」　24天後陳屍河面

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸安徽一名21歲的孕婦上月失蹤，留下紅包和一封寫著「對不起你們所有人」的遺書，1日被發現陳屍渦河水面。知情人士透露，死者是與家人發生矛盾後離家。婆婆受訪時則稱，兒媳出現情緒反常等情況，同時強調對她挺好的，也對得起自己的良心。

▲汪靜最後的身影。（圖／翻攝自陸媒）

綜合陸媒報導，21歲孕婦名叫汪靜，是家中獨生女，母親早早過世，父親則身患疾病，此前透過親戚介紹認識了丈夫，並於去年完婚。

懷有3個月身孕的汪靜去年12月9日下午，留下紅包和遺書後離家出走，乘坐計程車到高爐大橋欄桿處附近，隨後失聯。家人發現後立刻報警，並張貼「尋人啟事」。

▲尋人啟事。（圖／翻攝自極目新聞）

有知情人士透露，汪靜是與婆家發生爭吵後上了大橋。汪靜留下的遺書則寫道，「對不起，真的對不起你們所有人，雖然說道歉沒什麼用，但總是要表達一下最後的一點良知」、「以前總覺得自己和別人不一樣，自命清高不凡到最後也不過是一再平庸不過的人」。

汪靜的婆婆受訪時表示，她和家人今年4月發現汪靜經常花錢大手大腳，並出現過做事、情緒狀態反常等狀況，因擔心其患有疾病，家人便帶其前往阜陽、合肥等地醫院進行檢查，但沒查出結果，此後一切都很正常。

她接著透露，兒媳婦失聯前已經懷孕3個月，兩週前還帶著她去做孕檢，孕檢的情況都挺好的；此前半年多時間內，家人也沒有和她發生過爭吵。

▲汪靜屍體1日被打撈。（圖／翻攝自極目新聞）

汪靜失聯24天後，1日中午被渦河附近的漁民發現陳屍河面，目前其家屬正在處理善後事宜。消息傳出後網友紛紛感嘆，「傻姑娘，不管咋樣命是自己的，不要為了不值當的人想不開」、「孕期情緒不穩定，家裡人應該多關心…」、「呼籲家人多關心孕婦和產後的媽媽」。

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