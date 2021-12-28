60歲嬤自然受孕產女「大反轉」！實為43歲有精神問題　68歲尪笑歪

▲60歲嬤「自然受孕」產健康女嬰。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽一對六旬夫婦今年「自然受孕」成功，日前生下一名3000多公克重的女嬰，成為網路熱點。不過，事件隨後出現反轉，28日，從農婦生產的醫院及所在鎮政府處獲悉，產婦的實際年齡並非60歲，而是43歲。

據《極目新聞》報導，網傳影片中稱，近日，安徽省靈璧縣人民醫院內，一名身分證年齡為60歲的女子，產下一名約3公斤重的女嬰，丈夫68歲。

事後，夫妻二人笑容滿面迎接新生命的到來，開心的心情藏不住。負責接生的婦產科醫生透露，該婦人是自然受孕，生產後身體還可以，目前還在醫院觀察中。

該影片引發網友關注，很多網友認為，這麼大年齡還能生孩子很不容易，是一個奇跡。也有部分網友認為，這對夫妻這麼大年齡產女不太負責任，對女兒的未來成長不好。

▲產婦實際43歲。（圖／翻攝自影片）

12月28日，靈璧縣人民醫院辦公室一名工作人員表示，這名產婦已經出院回家了，她年齡並沒有身分證上標明的那麼大，「她的實際年齡只有43歲，這是產婦家屬對醫生說的。」經核實了解，這名產婦的丈夫是靈璧縣下樓鎮劉庵村人。

28日，靈璧縣下樓鎮政府一名工作人員表示，這名產婦的丈夫今年68歲，而產婦身分證上顯示的年齡為60歲，實際年齡是40多歲，因為她的精神不太正常，身分證上的年齡也不準確。