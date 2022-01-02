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20歲生子丟給親戚養！生母「7年後想討回」爆爭奪戰：養母哪會真心

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲親戚幫忙把孩子養大以後就想討回來。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃可昀／綜合報導

小孩交給親戚養育7年，如今要討回來合理嗎？一名女子苦訴，她20歲那年意外懷孕生下小孩，當年託付給親戚照顧，如今她27歲有能力自己帶小孩了，親戚卻不願意把小孩還她，她著急PO文「請問有什麼方法可以把孩子搶回來？」反而惹來大批網友質疑。

原PO在Dcard表示，20歲懷孕時還在就學，所以孩子生下來就請親戚幫忙帶，「親戚他們長年求子，所以很樂意照顧」，如今她已經27歲，想把孩子要回來，親戚卻拒絕，因為這些年來已將孩子視如己出。

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▲媽媽（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲走法律途徑搶小孩要考量財力。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO認為，當初是因為自己沒能力，才暫時把小孩給親戚照顧，小孩還是得跟著生母才對，「養母哪會真心對孩子好，還是生母好吧？長大以後他被別人發現被領養不就很丟臉嗎？」她也強調，自己這些年來都有付贍養費，「養父母都享受7年了，也該還回來了吧？什麼養育之恩大過天，我懷胎十個月就很輕鬆嗎？」

多數網友不支持原PO做法，小孩已經和親戚生活7年，突然強行帶走，反而會讓孩子承受和家庭分離的苦，「說真的，這些年如果妳沒有跟孩子有交流，孩子也不會想跟妳回去，強行帶走保證人仰馬翻」、「小孩小時候很難帶（泡奶、要人抱、半夜哭）別人很辛苦的帶大，都六七歲了會走路比較懂事才要帶回來，覺得太晚了吧」、「你以為孩子是個物品嗎？你不要就丟，要就帶走，7歲很懂事了，你怎麼會覺得他想跟妳走。」

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