熱戀小情侶「野戰11次」懷孕了！在空屋、防火巷...他和解獲緩刑

▲陳姓男子透過社群平台認識年僅15歲的小女友，2在交往期間發生關係多達11次，讓小女友因而懷孕。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆一名陳姓男子透過社群平台因而結識未滿16歲的小女友，2人隨即陷入熱戀期，並在交往期間多次在女友住處附近防火巷與空屋等處，發生11次關係，直到小女友去年9月因身體不適，在家人陪同下前往婦產科檢查，意外發現懷孕，讓女友家人怒對陳男提告。基隆地院審理後，依與14歲以上、未滿16歲之女子性交等罪，判處陳男應執行有期徒刑6月，緩刑2年。

陳姓男子透過社群平台和當時年僅15歲的小女友認識後，2人隨即陷入熱戀，並在交往期間發生關係至少11次，其地點遍布基隆各地，甚至還在女友住處附近的空屋或防火巷進行。

直到小女友因身體不適，在家人陪伴下前往婦產科檢查，意外發現懷有身孕，得知情形後，怒對陳男提告。

基隆地院審理後，法官審酌小女友證詞後發現，小女友向法官指稱，2人是兩情相悅，陳男並未違反其意願，而陳男也向法官證稱，在和小女友發生關係前，也都有取得女友的同意。

法官指出，審酌事後陳男已和小女友家人達成和解，衡量2人當時為情侶關係，依與14歲以上未滿16歲女子性交等11罪，判處陳男應執行有期徒刑6月，緩刑2年，於緩刑期間實施保護管束。