北市檢疫旅館3確診　張上淳憂「這件事」曝關鍵時間點：是他傳染

▲指揮中心指揮官陳時中公布新增20例境外移入。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

指揮中心12月30日公布北市某檢疫旅館發現3例個案確診，專家諮詢小組召集人張上淳今（2日）研判，可能是被案17085傳染。

指揮中心12月30日公布北市某檢疫旅館發現3例個案確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12月22日從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12月29日採檢，12月30日確診，Ct值16；另採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12月16日從日本入境，12月29日因案17085確診擴大採檢，12月30日無症狀確診。

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張上淳分析，案17058、17085及17099 住同一旅館分兩樓層，房號分別6樓11、5樓10及5樓03，第一個個案12月27日時居檢期滿採檢陽性，同時很快29日17085有症狀，同日發病送醫採檢也陽性，這兩個案後來定序都是Omicron變異株，Ct值分別26、16，17085在急性期剛發病不久，都住同家旅館，很快進行其他住房旅客、工作人員採檢，但17099住在5樓03同天篩檢也發現陽性，基因定序也是Omicron，都為同一個變種病毒株。

張上淳表示，根據進一步基因定序，有一個可能性是17085傳給17058，同時17085又傳給17099，17058跟17099身上病毒各自產生小小變異，在基因定序原則上，無法排除17085傳給17058跟傳給17099的可能性，「實際現場調查，當然也有點擔心，是有一個發生的機會，就在整個處理過程，當做一個疑似群聚狀況做必要的召回隔離，跟所有必要的各種篩檢。」

張上淳指出，這裡面唯一不容易說明的是，17085在29日時陳述有發病，但該個案於24日就離開旅館，時間點當然「間隔有稍微長一些」，換句話說17085是否有可能在發病前5天就有傳染力傳給17058，這部份是目前還無法完全解釋的地方。