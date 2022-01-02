台灣出現首例「新冠+流感」Flurona個案！羅一鈞：自返台國手驗出

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

以色列出現全球首例「Flurona」病例，也就是病患同時感染了新冠病毒跟流感病毒，指揮中心今（2日）證實在日前從哈薩克參加亞錦賽返國的確診國手中也有出現相同症狀，但症狀沒有特別嚴重，新冠肺炎病毒量Ct值也沒有特別高，因此仍須再觀察。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，日前參加亞錦賽返台的空手道團內確診的國手中，案17014後來做流感篩檢也有檢驗出來是A型流感陽性，但他症狀沒有特別嚴重，個案自述從12/6就有咳嗽流鼻水的症狀，沒發燒也沒全身倦怠，從這個現有案例我們沒有特別看到同時感染Omicron跟A流有更為嚴重症狀，該案的Ct值22.9也沒有特別偏高，且以色列那案是發生在產婦身上，本身狀況又不太一樣，還需要再觀察。

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▲近期境外移入確診個案均兩位數。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，本來冬季就是流感好發流行季節，國內因為口罩遵從率很好，流感率很低，其他國家同時罹患流感跟新冠應該相當常見，先前兩次冬季也都從很多國家報告都有看到，所以不是一個特別不尋常我想也不要特別用什麼flumicron描繪這樣情形，合併感染事實上在共有病毒流行季節本來就是很常發生的。