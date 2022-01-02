黃偉哲力推「一國中學區一日照」　台南布建率六都第一！

▲台南市長黃偉哲力推「一國中學區一日照」，社會局積極布建，台南六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為實現在地老化，市長黃偉哲積極推動長照服務政策，關懷長者以生活所在地作為出發點，讓家中長輩獲得妥適照顧，台南於2020年底率先全台達成「區區有日照」的目標，目前共有82家日照中心，社會局持續監督服務品質並擴充服務據點，預計2022年底完成建構「一國中學區一日照」，達成長照相伴零距離的環境。

社會局指出，台南市共有63個國中學區，目前已於49個學區佈建日照中心，籌設規劃中計12個、2個學區積極媒合中，涵蓋率達78％，為六都第一，預計2022年達成「一國中學區一日照」目標，全市日照中心將達96家。為平衡區域長照資源，優先補助開辦設施設備費200萬元，並持續盤點可用場地，讓偏鄉長輩也可就近使用長照服務。

獨居在新化區的90歲黃爺爺，經常因為頭暈不適而沒有正常飲食，體態明顯瘦弱，平日由居住附近的兒子協助照顧日常生活起居，但兒子白天需外出工作，為滿足黃爺爺日間的照顧需求，經照管中心評估後，讓黃爺爺到鄰近的日照中心接受服務，在白天時和其他長輩一起參加日間照顧的活動，延緩黃爺爺認知功能退化，並透過日照中心營養師的飲食規劃，使黃爺爺健康狀況改善。

另外因兒子無法接送黃爺爺，因此日照中心提供交通接送服務，克服交通上的不便，讓兒子不用擔心黃爺爺一個人在家會發生危險；日照中心集結在地資源及全方位服務，分攤照顧者的照顧責任，舒緩長期的照顧負荷。

市長黃偉哲表示，社會局透過多元服務模式，整合長期照顧及社區照顧資源，提供長輩完整照顧服務，落實在地老化政策。而日照中心就像長輩的第二個家，長者白天可以到日照中心加強認知學習延緩老化，家屬也可以安心就業就學，讓長輩能在安全的地方，接受專業人員的照顧服務。且在各區廣設日照中心聘用當地照服員，也開創在地就業機會，吸引青年返鄉，形成良性循環，促進地方永續發展。