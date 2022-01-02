　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲力推「一國中學區一日照」　台南布建率六都第一！

▲台南市長黃偉哲力推「一國中學區一日照」，社會局積極布建，台南六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力推「一國中學區一日照」，社會局積極布建，台南六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為實現在地老化，市長黃偉哲積極推動長照服務政策，關懷長者以生活所在地作為出發點，讓家中長輩獲得妥適照顧，台南於2020年底率先全台達成「區區有日照」的目標，目前共有82家日照中心，社會局持續監督服務品質並擴充服務據點，預計2022年底完成建構「一國中學區一日照」，達成長照相伴零距離的環境。

社會局指出，台南市共有63個國中學區，目前已於49個學區佈建日照中心，籌設規劃中計12個、2個學區積極媒合中，涵蓋率達78％，為六都第一，預計2022年達成「一國中學區一日照」目標，全市日照中心將達96家。為平衡區域長照資源，優先補助開辦設施設備費200萬元，並持續盤點可用場地，讓偏鄉長輩也可就近使用長照服務。

▲台南市長黃偉哲力推「一國中學區一日照」，社會局積極布建，台南六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

獨居在新化區的90歲黃爺爺，經常因為頭暈不適而沒有正常飲食，體態明顯瘦弱，平日由居住附近的兒子協助照顧日常生活起居，但兒子白天需外出工作，為滿足黃爺爺日間的照顧需求，經照管中心評估後，讓黃爺爺到鄰近的日照中心接受服務，在白天時和其他長輩一起參加日間照顧的活動，延緩黃爺爺認知功能退化，並透過日照中心營養師的飲食規劃，使黃爺爺健康狀況改善。

另外因兒子無法接送黃爺爺，因此日照中心提供交通接送服務，克服交通上的不便，讓兒子不用擔心黃爺爺一個人在家會發生危險；日照中心集結在地資源及全方位服務，分攤照顧者的照顧責任，舒緩長期的照顧負荷。

市長黃偉哲表示，社會局透過多元服務模式，整合長期照顧及社區照顧資源，提供長輩完整照顧服務，落實在地老化政策。而日照中心就像長輩的第二個家，長者白天可以到日照中心加強認知學習延緩老化，家屬也可以安心就業就學，讓長輩能在安全的地方，接受專業人員的照顧服務。且在各區廣設日照中心聘用當地照服員，也開創在地就業機會，吸引青年返鄉，形成良性循環，促進地方永續發展。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／快去加油！　汽油明起大漲價
趙敏等29年！《新倚天屠龍記》上映時間出爐
王力宏「復出有後路了」！　搞定離婚協議內幕曝光
苦苓罹肝癌2症狀纏身！　「宣告離死亡更近」
滷味店氣爆畫面曝！　2員警衝進店內救老闆娘
iOS 14爆嚴重漏洞！　恐癱瘓iPhone、iPad
型男股長回家了！　遺體今吊掛下山
車流擠爆！國5恐塞到入夜　北向「這段」時速30km↓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

台南推機車定檢E化通知　中華醫科大第一名

元旦連假取締酒駕疏導交通　永康警服務眾神全方位勤務部署

黃偉哲力推「一國中學區一日照」　台南布建率六都第一！

南消恭請祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境　齊力推廣防火防災

南警大型車強力執法　2021年台南大型車死亡事故減少18件

最嗨跨年！　桃園200名學子溜冰、騎單車43公里前進總統府迎曙光

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許子弟兵讓基隆更好

漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報　最重可罰15萬

新北新住民彩繪燈籠迎虎年　為2022新北燈會溫馨暖身

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

台南推機車定檢E化通知　中華醫科大第一名

元旦連假取締酒駕疏導交通　永康警服務眾神全方位勤務部署

黃偉哲力推「一國中學區一日照」　台南布建率六都第一！

南消恭請祀典武廟「火德星君」駐駕祈福遶境　齊力推廣防火防災

南警大型車強力執法　2021年台南大型車死亡事故減少18件

最嗨跨年！　桃園200名學子溜冰、騎單車43公里前進總統府迎曙光

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許子弟兵讓基隆更好

漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報　最重可罰15萬

新北新住民彩繪燈籠迎虎年　為2022新北燈會溫馨暖身

跨年倒數後人潮陸續湧入　三仙台6千人迎第一道曙光

汽柴油明起調漲0.9元　九五無鉛每公升逼近30元大關

專為電動車開發　固特異推出首款電動車胎ElectricDrive GT

再加碼！來竹市中正市場打疫苗　就贈200元賣場禮券

前奧運金牌再評戴資穎等強手：缺少集團優勢，讓心理沒那麼堅強

3折出租沒人要！饒河夜市攤位租金低破萬元　攤商苦喊「撐不住」

石墨烯戰開打懶人包　揭開石墨烯驚人內幕

雞油狂流太銷魂！台南超夯鮮嫩土雞飯　搭配邪惡半熟荷包蛋更涮嘴

SpaceX火星移民夢！　專家警告：外太空恐上演「人吃人」慘劇

《衣袖紅鑲邊》收視破17%！電視台社長豪邁承諾「全演員海外旅行」

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

地方熱門新聞

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許讓基隆更好

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

「刺網漁具」流失未通報　最重罰15萬

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

動員百警確保台南廟會優質

2021年台南大型車死亡減少18件

南消七大隊恭請火德星君駐駕祈福

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

縮時畫面曝！五月天萬人散場衝捷運站

桃市元旦升旗　鄭文燦：盼發揮桃園無限可能

台南元旦跨年女子自撞安全島受傷

高山茶都・嘉義開幕　九天展期至明年1/2

更多熱門

相關新聞

台南街頭花漾弄清風走春視覺響宴

台南街頭花漾弄清風走春視覺響宴

春節將至，台南市長黃偉哲已開始準備各項迎賓措施，務必讓遊客、市民享有賓至如歸的幸福與喜悅，工務局在元旦前哨已展開門面布置，在台南市各重要路段、圓環等街頭，已種植約12.3萬株含苞待放的花草蓄勢待「花」，將為春節走春帶來萬紫千紅花漾街景的視覺響宴。

2021年台南大型車死亡減少18件

2021年台南大型車死亡減少18件

南鯤鯓王爺總廟新春揮毫活動

南鯤鯓王爺總廟新春揮毫活動

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

台南星星幫元旦升旗健走祈福

台南星星幫元旦升旗健走祈福

關鍵字：

黃偉哲學區日照台南布建六都

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面