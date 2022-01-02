南警大型車強力執法　2021年台南大型車死亡事故減少18件

▲台南市警局針對大型車強力執法，2021年台南大型車死亡事故減少18件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效降低大型車違規及肇事，台南市警局針對大型（砂石貨）車行經道路加強攔檢稽查，2021年共計取締超載1031件、闖紅燈1087件、超速1734件、酒駕30件、未依規定轉彎608件，違反禁行路線728件，在警方強力執法下，2021年大型車造成死亡事故20件，較2020年38件減少18件，減少程度達47.3％。

另外，台南警方為提升取締大型車超載之強度與機動性，在市長黃偉哲支持下，特別於110年新增採購3組新式活動地磅，並於2021年12月驗收啟用，統計2021年12月份使用活動地磅執法計20場次，攔查大型（砂石貨）車測重109輛，其中測得超載34輛，有效遏阻大型車超載，減少大型車危害用路人安全及破壞路面造成其他往來車輛危險。

台南市交通警察大隊代理大隊長陳宇桓指出，道路所能乘載重量有其上限，大型車超載行駛，破壞路面導致危害，為了其他用路人安全，警方執法沒模糊空間，大型車切勿心存僥倖，車輛有沒有過重，磅一磅就知道。

市警局長方仰寧表示，為加強大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全，南警將持續取締大型車，不定時、不定點以「活動地磅」執行大型車超載取締，並請大型車輛駕駛人注意標誌、標線及速限行駛，以免違規遭罰。

市長黃偉哲呼籲，大車因視野死角和內輪差造成不少憾事，其中以長者意外居多，為加強長輩用路安全觀念，提醒市民朋友尤其是長輩，遇到大車建議保持 10公尺以上安全距離，傍晚或夜間出門穿亮色系衣服或配戴會發光物件，增加行駛之路上的醒目程度，鞏固自身交通安全。