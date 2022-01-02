　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警大型車強力執法　2021年台南大型車死亡事故減少18件

▲台南市警局針對大型車強力執法，2021年台南大型車死亡事故減少18件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局針對大型車強力執法，2021年台南大型車死亡事故減少18件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效降低大型車違規及肇事，台南市警局針對大型（砂石貨）車行經道路加強攔檢稽查，2021年共計取締超載1031件、闖紅燈1087件、超速1734件、酒駕30件、未依規定轉彎608件，違反禁行路線728件，在警方強力執法下，2021年大型車造成死亡事故20件，較2020年38件減少18件，減少程度達47.3％。

▲台南市警局針對大型車強力執法，2021年台南大型車死亡事故減少18件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南警方為提升取締大型車超載之強度與機動性，在市長黃偉哲支持下，特別於110年新增採購3組新式活動地磅，並於2021年12月驗收啟用，統計2021年12月份使用活動地磅執法計20場次，攔查大型（砂石貨）車測重109輛，其中測得超載34輛，有效遏阻大型車超載，減少大型車危害用路人安全及破壞路面造成其他往來車輛危險。

台南市交通警察大隊代理大隊長陳宇桓指出，道路所能乘載重量有其上限，大型車超載行駛，破壞路面導致危害，為了其他用路人安全，警方執法沒模糊空間，大型車切勿心存僥倖，車輛有沒有過重，磅一磅就知道。

▲台南市警局針對大型車強力執法，2021年台南大型車死亡事故減少18件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧表示，為加強大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全，南警將持續取締大型車，不定時、不定點以「活動地磅」執行大型車超載取締，並請大型車輛駕駛人注意標誌、標線及速限行駛，以免違規遭罰。

市長黃偉哲呼籲，大車因視野死角和內輪差造成不少憾事，其中以長者意外居多，為加強長輩用路安全觀念，提醒市民朋友尤其是長輩，遇到大車建議保持 10公尺以上安全距離，傍晚或夜間出門穿亮色系衣服或配戴會發光物件，增加行駛之路上的醒目程度，鞏固自身交通安全。

ET快訊
愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　現況曝光
火辣摔角手「美乳炸裂」沒知覺！　醫嚇：一邊乳房不見
聖結石賣NFT狂噱49萬！　38格截圖全賣光
柯文哲獨站40分「閱兵」　她批總統府失格：會被世界笑
不想碰上歹厝邊　房仲曝買房「注意這2地方」
高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下體嚇壞報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警大型車強力執法　2021年台南大型車死亡事故減少18件

最嗨跨年！　桃園200名學子溜冰、騎單車43公里前進總統府迎曙光

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許子弟兵讓基隆更好

漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報　最重可罰15萬

新北新住民彩繪燈籠迎虎年　為2022新北燈會溫馨暖身

配合藍色公路北南連結轉運　新園鹽埔漁港客貨運專區動土

桃園「廚餘全回收」2022元旦起上路　不再區分生、熟廚餘

2022新浪潮　桃園市立圖書館「玩具」列入重要館藏推廣

部東醫年終中大獎！神秘人贈福址車超低調　感謝贈車儀式全免

空品監測也要顧資安　台中1400台換國產防遭駭

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

南警大型車強力執法　2021年台南大型車死亡事故減少18件

最嗨跨年！　桃園200名學子溜冰、騎單車43公里前進總統府迎曙光

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許子弟兵讓基隆更好

漁民小心挨罰！元旦起「刺網漁具」流失未通報　最重可罰15萬

新北新住民彩繪燈籠迎虎年　為2022新北燈會溫馨暖身

配合藍色公路北南連結轉運　新園鹽埔漁港客貨運專區動土

桃園「廚餘全回收」2022元旦起上路　不再區分生、熟廚餘

2022新浪潮　桃園市立圖書館「玩具」列入重要館藏推廣

部東醫年終中大獎！神秘人贈福址車超低調　感謝贈車儀式全免

空品監測也要顧資安　台中1400台換國產防遭駭

半夜肚子餓！「胖胖汪」挖出阿母錢包　哀怨找人陪買熱狗

嘉義新景點！「觀音瀑布」重新開放　即起試營、在瀑布下喝咖啡

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　友心疼揭她現況：過不了這一關

跨年3萬人逃命！小鎮千棟房屋燒毀估3死　住戶嘆：以為2022會更好

同學害手機掉馬桶！求償被嗆「安卓不保值」根本窮B　他超委屈

公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

厄文真的要復出了！　主帥奈許：不想草率做決定

金髮翹臀妹攬客！警防堵選舉賭盤　掃蕩非法博弈「扣賭資285萬」

飛進浪漫雪白國境！台中人的秘密花園「白雪木大道」完全盛開

收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

地方熱門新聞

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許讓基隆更好

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

「刺網漁具」流失未通報　最重罰15萬

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

動員百警確保台南廟會優質

2021年台南大型車死亡減少18件

桃市元旦升旗　鄭文燦：盼發揮桃園無限可能

縮時畫面曝！五月天萬人散場衝捷運站

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

台南元旦跨年女子自撞安全島受傷

陳其邁倒數狂飆《當男人》金句

新北新住民彩繪燈籠　為2022新北燈會暖身

更多熱門

相關新聞

南鯤鯓王爺總廟新春揮毫活動

南鯤鯓王爺總廟新春揮毫活動

2022年，歲次壬寅，正好是「台灣王爺總廟」台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，1日開國紀念日舉辦「新春開筆」活動，由36位嘉賓一起揮毫寫下「鯤鯓王代遠天長．南鯤鯓代天府慶讚建廟三百六十週年...」等36大墨字慶賀，為慶讚360週年系列活動拉開序幕。

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

台南好young跨年交通疏導良好

台南好young跨年交通疏導良好

台南星星幫元旦升旗健走祈福

台南星星幫元旦升旗健走祈福

鹿耳門天后宮迎喜神杯選少年禮官、仙女

鹿耳門天后宮迎喜神杯選少年禮官、仙女

關鍵字：

南警大型車執法台南死亡事故

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

蘋果2022年傳將淘汰「4款」產品　iPod touch、Apple Watch3入列

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面