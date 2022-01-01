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台南白河廟會活動晚上發生推擠衝突　優勢警力介入平弭紛爭

▲有網友在網路群社PO出一段影片，表示台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝突，幸好警方及時介入排解，始未釀成事端。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

▲台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

記者林悅／台南報導

有網友1日晚上在網路PO出一段影片表示，台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝突，幸好白河分局警方及時介入排解，始未釀成事端，白河分局指出，係雙方酒後發生口角，在場維安員警見狀馬上以優勢警力介入排解，避免一場爭端。

▲有網友在網路群社PO出一段影片，表示台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝突，幸好警方及時介入排解，始未釀成事端。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

有網友於1日晚上9時50分許，在網路社群PO出一段影片，網友指1日晚上7時30分，台南市白河區舉辦廟會熱鬧活動時，有人發生口角推擠衝突，影片中有雙方數人互罵動手推擠情事，現場維安蒐證的刑警人員見狀，強力介入排解，防止雙方衝突擴大，但似乎當事人仍不聽警方勸阻，持續叫罵。

▲有網友在網路群社PO出一段影片，表示台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝突，幸好警方及時介入排解，始未釀成事端。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

台南市警白河分局指出，係雙方酒後發生口角起爭執並互罵，經現場優勢警力隔開雙方後，爭執就平息，並未擴大事端。

▲有網友在網路群社PO出一段影片，表示台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝突，幸好警方及時介入排解，始未釀成事端。（圖／翻攝自社會事新聞群，下同）

由於近來台南各地廟會、遶境活動頻頻，日前才剛有廟會遶境活動在市區舉辦時，疑因交陪宮廟大量燃放炮竹煙火造成空污、噪音，被民眾檢舉而害主事宮廟被開罰。

而市警五分局跨年夜據報，轄內北區海安路有外縣市宮廟搭設之行台，聚集約50名外縣市前來參加的青少年，可能聚眾飲酒滋事、妨害安寧，五分局長洪頂力率偵查隊及各派出所20餘名優勢警力，前往盤查、登記並過濾相關人士身分，告誡相關人員不可生事。只是1日晚上白河分局警力警戒維安的廟會活動，竟也傳出衝突事件，顯示台南距全面提升優質廟會活動，尚有努力空間。

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