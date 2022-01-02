台南南鯤鯓王爺總廟2022年新春揮毫活動　民眾爭相索取春聯墨寶

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年，歲次壬寅，正好是「台灣王爺總廟」台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，1日開國紀念日舉辦「新春開筆」活動，由36位嘉賓一起揮毫寫下「鯤鯓王代遠天長．南鯤鯓代天府慶讚建廟三百六十週年...」等36大墨字慶賀，為慶讚360週年系列活動拉開序幕。

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隨後的「迎新年、寫春聯、贈春聯」活動，邀請王春淇等12位書法名家，在樂團悠揚的樂聲中，依遊客的選句贈寫春聯，南鯤鯓廟另送出1千份「虎躍龍騰」賀年版春聯，吸引許多信眾遊客來排隊索取，歡喜迎接國曆新年。

新春開筆活動呼應南鯤鯓廟建廟360年，由南鯤鯓廟董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、台南市長夫人劉育菁、文化部次長李連權、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、民政局長姜淋煌、北門區區張政郎及書法名家陳茂隆、李轂摩、王美淇（專長懸空揮豪）等36人，在南鯤鯓廟新建的「台灣王爺總廟」大石意象景觀區進行開筆，受邀來賓等36人並一同揮毫寫下「鯤鯓王代遠天長 南鯤鯓代天府慶讚建廟三百六十週年，壬寅迎新春，風調雨順，國泰民安」等36字慶賀，水墨畫家林晉當場繪製一幅名為福虎迎春圖水墨畫贈送南鯤鯓廟，由董事長陳浚鎰代表接受，別具意義，許多遊客共同見證歷史一刻。

南鯤鯓廟五府千歲建廟360週年，歷經6個甲子，廟史悠久，「王爺進香期」並列入國家重要民俗，該廟董事長陳浚鎰說，舉辦新春開筆來慶讚建廟360週年，並期盼今年台灣揮別疫情，國泰民安、風調雨順。

市長夫人劉育菁老師肯定南鯤鯓廟推動宗教、文化、藝術、公益等貢獻，並說：「有王爺公保佑，台南今年會更好」。文化部次長李連權承諾說，文化部今年會全力支持南鯤鯓廟舉辦360週年活動，今年10月也將在南鯤鯓廟舉辦「潮台南」活動，結合現代時尚、藝術和傳統藝陣文化舉辦。

侯賢遜說，南鯤鯓廟五府千歲建廟360週年，可說是台灣最早的廟，目前分靈出去的宮廟也有20000多家，王爺信仰和文化深植人心，建廟360週年更代表進入新的里程碑，未來將新建南鯤鯓美術館、重建慶成閣、萬善公園及南鯤鯓詩路、歷史迴廊等工程，發揮王爺信仰精神。

另台南市警察局「路老師」李晟邦警官亦到場共襄盛舉並與董事吳松儒及王學毅等人作防疫安全宣導，與遊客熱烈互動，宣導效果。