　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南南鯤鯓王爺總廟2022年新春揮毫活動　民眾爭相索取春聯墨寶

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年，歲次壬寅，正好是「台灣王爺總廟」台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，1日開國紀念日舉辦「新春開筆」活動，由36位嘉賓一起揮毫寫下「鯤鯓王代遠天長．南鯤鯓代天府慶讚建廟三百六十週年...」等36大墨字慶賀，為慶讚360週年系列活動拉開序幕。

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後的「迎新年、寫春聯、贈春聯」活動，邀請王春淇等12位書法名家，在樂團悠揚的樂聲中，依遊客的選句贈寫春聯，南鯤鯓廟另送出1千份「虎躍龍騰」賀年版春聯，吸引許多信眾遊客來排隊索取，歡喜迎接國曆新年。

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新春開筆活動呼應南鯤鯓廟建廟360年，由南鯤鯓廟董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、台南市長夫人劉育菁、文化部次長李連權、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、民政局長姜淋煌、北門區區張政郎及書法名家陳茂隆、李轂摩、王美淇（專長懸空揮豪）等36人，在南鯤鯓廟新建的「台灣王爺總廟」大石意象景觀區進行開筆，受邀來賓等36人並一同揮毫寫下「鯤鯓王代遠天長 南鯤鯓代天府慶讚建廟三百六十週年，壬寅迎新春，風調雨順，國泰民安」等36字慶賀，水墨畫家林晉當場繪製一幅名為福虎迎春圖水墨畫贈送南鯤鯓廟，由董事長陳浚鎰代表接受，別具意義，許多遊客共同見證歷史一刻。

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南鯤鯓廟五府千歲建廟360週年，歷經6個甲子，廟史悠久，「王爺進香期」並列入國家重要民俗，該廟董事長陳浚鎰說，舉辦新春開筆來慶讚建廟360週年，並期盼今年台灣揮別疫情，國泰民安、風調雨順。

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長夫人劉育菁老師肯定南鯤鯓廟推動宗教、文化、藝術、公益等貢獻，並說：「有王爺公保佑，台南今年會更好」。文化部次長李連權承諾說，文化部今年會全力支持南鯤鯓廟舉辦360週年活動，今年10月也將在南鯤鯓廟舉辦「潮台南」活動，結合現代時尚、藝術和傳統藝陣文化舉辦。

▲台南市北門區南鯤鯓代天府建廟360週年，舉辦新春揮毫活動，民眾爭相索取春聯墨寶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯賢遜說，南鯤鯓廟五府千歲建廟360週年，可說是台灣最早的廟，目前分靈出去的宮廟也有20000多家，王爺信仰和文化深植人心，建廟360週年更代表進入新的里程碑，未來將新建南鯤鯓美術館、重建慶成閣、萬善公園及南鯤鯓詩路、歷史迴廊等工程，發揮王爺信仰精神。

另台南市警察局「路老師」李晟邦警官亦到場共襄盛舉並與董事吳松儒及王學毅等人作防疫安全宣導，與遊客熱烈互動，宣導效果。

ET快訊
愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　現況曝光
火辣摔角手「美乳炸裂」沒知覺！　醫嚇：一邊乳房不見
聖結石賣NFT狂噱49萬！　38格截圖全賣光
柯文哲獨站40分「閱兵」　她批總統府失格：會被世界笑
不想碰上歹厝邊　房仲曝買房「注意這2地方」
高雄妹KTV喝到斷片　回家洗澡看下體嚇壞報警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

打完3劑廠牌曝　醫揭「抗體高峰時間」

20歲生子丟給親戚養！生母「7年後想討回」爆爭奪戰：養母哪會真心

2022迎新春　台南街頭花漾弄清風走春視覺響宴

台南南鯤鯓王爺總廟2022年新春揮毫活動　民眾爭相索取春聯墨寶

收假日國道北向地雷路段曝　國5宜蘭－坪林湧車潮！恐狂塞10小時

你一定吃過沒看過！　專家揭仙草植株真面目：太難想像了

波蘭人妻：我林口來的！　逛菜市場一開口嚇壞攤販

老公弟媳曝8點親密舉動！　瞞妻鎖房間「自己來」噁翻網

今晨9.9℃！收假日雨區曝　下波冷空氣這天報到

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

打完3劑廠牌曝　醫揭「抗體高峰時間」

20歲生子丟給親戚養！生母「7年後想討回」爆爭奪戰：養母哪會真心

2022迎新春　台南街頭花漾弄清風走春視覺響宴

台南南鯤鯓王爺總廟2022年新春揮毫活動　民眾爭相索取春聯墨寶

收假日國道北向地雷路段曝　國5宜蘭－坪林湧車潮！恐狂塞10小時

你一定吃過沒看過！　專家揭仙草植株真面目：太難想像了

波蘭人妻：我林口來的！　逛菜市場一開口嚇壞攤販

老公弟媳曝8點親密舉動！　瞞妻鎖房間「自己來」噁翻網

今晨9.9℃！收假日雨區曝　下波冷空氣這天報到

半夜肚子餓！「胖胖汪」挖出阿母錢包　哀怨找人陪買熱狗

嘉義新景點！「觀音瀑布」重新開放　即起試營、在瀑布下喝咖啡

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　友心疼揭她現況：過不了這一關

跨年3萬人逃命！小鎮千棟房屋燒毀估3死　住戶嘆：以為2022會更好

同學害手機掉馬桶！求償被嗆「安卓不保值」根本窮B　他超委屈

公務員之王！81歲防疫專家「年薪比總統高」　退休每年爽領千萬

厄文真的要復出了！　主帥奈許：不想草率做決定

金髮翹臀妹攬客！警防堵選舉賭盤　掃蕩非法博弈「扣賭資285萬」

飛進浪漫雪白國境！台中人的秘密花園「白雪木大道」完全盛開

收假日北部濕冷低溫探15度　明起回暖3天！週四再迎冷空氣

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

生活熱門新聞

跨年「計算機App」錄影　本尊回應了

老公弟媳「8點親密舉動」妻看傻！　網喊好噁心

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

今晨9.9℃！收假日雨區曝　下波冷空氣這天報到

他被逼進產房「6年無性生活」崩潰

家長控瑞莎斂財　卻被抓包「賣安博盒子」！

快訊／國五「宜蘭-頭城段」紫爆！時速僅15公里

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

波蘭人妻：我林口來的！　逛菜市場一開口嚇壞攤販

沒品男日月潭纜車內抽菸　不顧婦女小孩感受

遭遇酸民霸凌如何面對　呱吉勸世：看看羅志祥

2022年3星座桃花運最旺

新北元旦起第三胎生育獎勵金提高至3萬

更多熱門

相關新聞

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

台南白河廟會晚上發生推擠衝突

有網友1日晚上在網路PO出一段影片表示，台南白河區晚上7時多舉辦廟會熱鬧時，有雙方人馬發生口角推擠衝突，幸好白河分局警方及時介入排解，始未釀成事端，白河分局指出，係雙方酒後發生口角，在場維安員警見狀馬上以優勢警力介入排解，避免一場爭端。

台南好young跨年交通疏導良好

台南好young跨年交通疏導良好

台南星星幫元旦升旗健走祈福

台南星星幫元旦升旗健走祈福

鹿耳門天后宮迎喜神杯選少年禮官、仙女

鹿耳門天后宮迎喜神杯選少年禮官、仙女

動員百警確保台南廟會優質

動員百警確保台南廟會優質

關鍵字：

台南南鯤鯓王爺總廟新春.揮毫春聯墨寶

讀者迴響

熱門新聞

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

五月天阿信高雄終場竟當場「逼哭五月天團員」！

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

樂園跨年進不去　全場氣炸喊退票

雷／《華燈》這2角色被網友狂轟！

周杰倫首曬「高清正面全家福」絕美畫面曝光！跨年放閃昆凌

福原愛爆元旦再婚　江宏傑曬女兒照曝心聲

蘋果2022年傳將淘汰「4款」產品　iPod touch、Apple Watch3入列

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面