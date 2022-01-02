2022迎新春　台南街頭花漾弄清風走春視覺響宴

▲2022迎新春，台南市各重要路段、圓環等街頭，種植的花草蓄勢待「花」，將為春節走春帶來萬紫千紅花漾街景的視覺響宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，台南市長黃偉哲已開始準備各項迎賓措施，務必讓遊客、市民享有賓至如歸的幸福與喜悅，工務局在元旦前哨已展開門面布置，在台南市各重要路段、圓環等街頭，已種植約12.3萬株含苞待放的花草蓄勢待「花」，將為春節走春帶來萬紫千紅花漾街景的視覺響宴。

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工務局於本市西門圓環、小西門圓環、火車站前圓環、湯德章紀念公園、夏林路、大同路及永華路等重要道路交通節點佈置年節草花及灌木，分別種植草花種類有矮牽牛、鳥尾花、薰衣草、孔雀草、火焰雞冠、四季秋海棠、一串紅，還有灌木如扶桑花、藍星花、瑪格麗特、金鐘花、紅花玉芙蓉、聖誕紅等。利用複層植栽之搭配手法，新植27040株四季草花與20266株灌木，以符合現地周邊景觀特色，以提升視覺豐富度，展現大台南景觀豐富之迎賓大道，達到真正之美麗新都市。

另外，今年高鐵特定區及大區道，工務局種植鼠尾草、矮牽牛、石竹、孔雀草、一串紅等當季花種共3萬多株，呈現繽紛色彩，從台86線大潭匝道下接大區道南351線歸仁區中正南路，轉高鐵大道前往高鐵站前廣場，沿路可以觀賞草花色彩變換的驚艷。

此外，南316線柳營交流道中央分隔島及南311線與台1線交叉口槽化島、六甲區市道165線中央分隔島島頭及市道172線新營交流道島頭及南311線新營段中央分隔島，也分別種植了矮牽牛、紅葉鐵莧及黃金露花共46500株。

台南市積極推展為宜家安居幸福城市，黃偉哲市長要把幸福快樂感，分享給每一位來台南市走春的遊客同樂。