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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒自稱「平凡在地人」　林靜儀反譏：一般人會有招待所？

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中中二選區立委補選迎來選前最後一個周末！民進黨立委補選候選人林靜儀2日也在競選總幹事陳柏惟與立委蘇治芬等人的陪同下，沿路掃街拜票，針對媒體提問對手國民黨立委補選候選人顏寬恒表示「他只是一個平凡的在地人」，林靜儀反譏，「一般人沒有招待所吧？」

▲學者評分中二選區立委補選政見會，「顏寬恒口才比想像中好！」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲顏寬恒指出自己只是一個平凡的在地人，對此林靜儀反譏「一般人沒有招待所吧」。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中中二選區立委補選白熱化，面對補選前夕的最後一個周末，民進黨立委補選候選人林靜怡2日也在陳柏惟、立委王定宇與蘇治芬等人的陪同下，在沙鹿沿街拜票，把握機會進行選前衝刺。而對於媒體詢問其對手顏寬恒表示「自己只是一個平凡的在地人一事」，林靜儀反譏，顏的所有價值觀定義真的和多數中二選區的選民，甚至全台灣的選民都不同，希望顏能夠回到一般民眾的身分去了解什麼叫一般人。

林靜儀指出，「一般人不在30歲有那樣的財富；一般人不會有那麼大的違建卻不會被台中市府立即拆除，更不會知道要怎麼佔據公保地和國保地，一般的人沒有招待所吧？」

至於林靜儀此次投入中二選區立委補選，被人指出是「空降」，林表示「曾在這裡當醫師20多年，照顧這個地區的民眾」，每天掃街都會遇到她所接生的孩子或病人，她以醫師的身分照顧每個有機會接觸或照顧的家庭，不知道對手還要汙衊到什麼程度？

▲▼中二選區,立委補選,林靜儀。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林靜儀魂應，她當醫師時在這裡服務了20年，就連前往大肚山去時，都可以碰到自己所接生的小孩或病人，何來「空降」一詞。（圖／記者白珈陽翻攝）

而有媒體詢問，外界質疑她不只空降還空心，林靜儀對此則回應，這名「外界」是否沒看她的政見發表會，不知道這名「外界」到底是誰，難道是台灣之外的地方嗎？

最後，林靜儀也指出，團隊也會把握最後的一周，來爭取地方上最大的能見度，希望這周結束後，所有不正當的選舉和不正常的政治操作都能夠劃下句點，最後一周，團隊除了空陸戰戰術結合外，也會讓選民相信，團隊是為了國家為了公眾利益在選舉，而她一樣肩負改變選區為大家來做事的期待，「為公眾利益和家族利益來做事，我相信這麼選擇應該不會太難」。

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