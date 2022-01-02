孤單球棒隊！高雄男討債慘遭2人海K趴地　不敢就醫原因曝

▲高雄楠梓1日晚間發生2打1的街頭暴力，不過男子想當球棒隊，結果反被打趴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區忠義五街疑似發生鬥毆案件，警方趕到現場時，沒有看到人，僅找到一支遺留的球棒，不過根據目擊者說明，是一場2打1的街頭鬥毆，警方找遍醫院也沒有類似傷者，不過一路清查之後，發現被打的是一名48歲的陳姓通緝犯，持球棒為了討債，結果被對方拿鐵條打倒在地。

這起案件發生在1日晚間9點多，警方獲報趕到現場時，一時間都矇了！因為什麼都沒有，現場僅有一支疑似作案的球棒，不過逐一周邊訪查後，報案民眾表示，有一名男子被2名男子毆打，打完就紛紛逃離，所以警方什麼都沒看到。但究竟是誰被打呢？鬥毆的原因又是什麼？

▲高雄楠梓1日晚間發生2打1的街頭暴力，不過男子想當球棒隊，結果反被打趴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方不死心擴大尋找範圍，到醫院詢問有沒有類似傷者，但是都查不到，最後透過監視器畫面，發現一名可疑男子身影，所以一路追查到他家，發現他不但是被毆打的當事人，更是一名通緝犯！今年48歲的陳姓男子表示，為了要向對方追討債務，所以才相約談判，他拿球棒是為了防身，沒想到對方來了2個人，拿著鐵條就將他打趴了。陳男將被歸案移送，另外動手的兩名男子身份也已經掌握，警方正在積極追查他們的下落。