蔡英文新年談話首度未提中華民國　她酸：反正快卸任不想再演了

▲總統蔡英文1日發表2022新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今（1日）早上在總統府大禮堂發表「2022新年談話」，內容分為4大主軸，涉及經貿布局、能源轉型、社會安全網及兩岸關係等，且部分初稿由她親自草擬。但國民黨文傳會副主委王鴻薇則指文稿中未提中華民國，批評蔡英文，「反正快要卸任了，也不想再演下去了吧！」

王鴻薇1日下午在臉書表示，很少有一個國家總統，唱國歌時要看她到底有沒有唱，發表重要演說時，大家在數她有沒有提到國家名稱。但今年元旦，一個全新許願的時刻，蔡英文直接就把「中華民國」給消音了。「大家不用算了，一次，一次也沒有出現在總統元旦文稿之中。」

王鴻薇酸，反正快要卸任了，也不想再演下去了吧！2019年元旦還正告對岸要正視中華民國存在，現在自己就不想再提了。

蔡英文上任後取消馬政府每年透過1月1日發表「元旦文告」，把公開談話轉為年終媒體茶敘及年終記者會形式，直到2019年才改為「新年談話」。

在2019年新年談話中，蔡英文在中華民國部分僅提到一次，為「在這裡，我要呼籲中國，必須正視中華民國台灣存在的事實。」然而隔天，中國國家主席習近平紀念《告台灣同胞書》40周年，發表談話談及統一、一國兩制、九二共識等，蔡英文當天下午強硬反擊，從未接受九二共識，也絕不接受一國兩制。

蔡英文2020年新年談話中，7度提到中華民國，強調「必須要正視中華民國存在的事實」、「中國利用『九二共識』，正掏空中華民國」，以及「保衛民主，人人有責。中華民國國家主權不能被挑戰，台灣民主自由也不能被侵蝕。守住主權、守住民主自由，這就是做為中華民國臺灣的總統，必須堅守的立場。」

到了2021年的新年談話，蔡英文再次在內文僅提到1次中華民國，且有別2019年，是表示，「今年，我擔任中華民國總統將滿五年，執政的過程裡，民意支持有起有落，我也在尋求連任的過程中，再次受到選民的檢驗。」

而2022年新年談話分為「持續走向世界」、「維持經濟發展動能」、「鞏固社會安全體系」與「堅守國家主權」4大主軸，內容涉及經貿布局、能源轉型、社會安全網及兩岸關係等，但的確隻字未提中華民國。

總統府發言人張惇涵今透露，蔡英文親自草擬了部分元旦談話初稿，在兩岸議題上，蔡的態度清晰，兩岸雖有各自挑戰，但也各自有對人民福祉所應該承擔的責任，而維持區域和平穩定，則是兩岸應該共同肩負的責任，唯有如此，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、尋求解方。

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