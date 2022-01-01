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回應蔡英文元旦談話　國台辦：「四個堅持」包藏分裂國家禍心

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文在元旦談話中抗議對岸對我方的軍事侵擾及外交打壓，並強調軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變「兩岸同屬一個中國」的事實。

國台辦1日下午發出聲明，朱鳳蓮在其中指出，民進黨當局一再聲稱「不挑釁」，實際上為謀取政治私利而不斷製造謊言、升高敵意、販賣仇恨。

對於總統蔡英文的「四個堅持」兩岸政策，朱鳳蓮批評，所謂「四個堅持」包藏分裂國家的禍心，走「台獨」絕路，只會將台灣推入深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.11.24 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮強調，實現祖國完全統一是兩岸同胞的共願，「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

朱鳳蓮還說，「一國兩制」在香港的成功實踐不容任何勢力造謠破壞，亂港謀「獨」的邪惡行徑絕不會得逞，「我們真誠期盼兩岸同胞和衷共濟、攜手向前，共同反對『台獨』冒險和外部勢力操弄，共同維護台海和平穩定，共促祖國完全統一。」

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