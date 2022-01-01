蔡英文拋「四管齊下」顧民生　聚焦解決房物價、推加薪、增福利

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席府前元旦升旗典禮，隨後入府發表2022新年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日在副總統賴清德陪同下，發表2022新年談話。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文提出四個主軸，其中特別針對人民生活，提出「四管齊下」政策方針，除了要解決房價、物價問題，也持續推動加薪、增加福利，以及增加公共供給服務等政策。

對於台灣經濟成長所帶來社會分配的挑戰，蔡英文提出「四管齊下」的政策方針。張惇涵表示，對於「房價」、「物價」問題，是全球都正面臨的挑戰，政府透過各種政策工具，讓物價、房價的漲幅比其他國家稍微溫和，也會穩定物價、健全房市，遏止不法炒作與囤積。

另外，張惇涵說，政府透過連續第6年的基本工資調漲，軍公教加薪4%等政策，透過增加實質所得的措施，減緩通貨膨脹所帶來的衝擊。

再者，政府也增加社會福利，降低人民壓力。張惇涵表示，好比育兒津貼在今年8月將加碼到5,000元等政策，而國中小的「班班有冷氣」，也將在今年夏天實現。

最後，是增加公共供給服務，好比社會住宅、包租代管、租金補貼、長者換居、旅館轉型的推動。張惇涵表示，長照2.0的服務據點已經超過1萬個，而今年的長照預算將達到607億元，社工也將新增超過5,000人；而共化幼兒園3,000班的目標將提早達標。

張惇涵強調，立法院也在前幾天，三讀通過產檢假增加到7天、配偶也可以請陪產檢假，蔡英文的「0到6歲國家跟你一起養」政策，一項項實現當中。

張惇涵認為，蔡英文在談話中，回應了她自己曾經承諾過的「每一年，受到政府照顧的人都要更多」，透過穩健執政的路線，執政團隊會鞏固社會安全體系，照顧人民生活。