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柯文哲參加升旗變「柯總統閱兵」？　總統府揭原因：請柯市長見諒

▲▼柯文哲今年參加總統府升旗典禮，沒有先入府合影，而是被安排直接前往現場就定位，但隻身一人的畫面顯得很突兀，甚至被形容是「總統閱兵」。（圖／共訊畫面）

▲柯文哲今年參加總統府升旗典禮，沒有先入府合影，而是被安排直接前往現場就定位，但隻身一人的畫面顯得很突兀，甚至被形容是「總統閱兵」。（圖／共訊畫面）

記者陶本和／台北報導

2022年總統府元旦升旗典禮由五大醫事團體共同主辦，台北市長柯文哲也受邀參與，不過他今年不同於以往先入府合影，而是直接到現場站定位；不過，正好碰上三軍儀隊演出，畫面顯得格外突兀，被形容像「總統閱兵」。對此，總統府隨後也說明原因，並請柯文哲見諒。

2022年總統府元旦升旗典禮由五大醫事團體共同主辦，今年以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為主題。台北市長柯文哲也有受邀參與升旗；不過，不同於往年的是，柯文哲今年沒有先入府內合影，而是直接在工作人員引導下，到戶外現場站定位。

但是，當柯文哲抵達現場定位時，正好是三軍樂儀隊的演出，由於貴賓區域只有柯文哲隻身一人，後方站了一整排身穿軍服的軍方人員；他的前方則是三軍儀隊的演出，畫面顯得格外突兀，甚至被形容像是「總統閱兵」。

對此，總統府發言人張惇涵說明，今年總統府元旦升旗典禮首次由5大醫事團體共同主辦，主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄，在總統府內準備的人數，即已超過80位人員。

因此，基於防疫考量，張惇涵表示，總統府在與主辦單位研議後，比照其他重要貴賓的方式，由工作人員導引，安排柯文哲先至活動場地就位，「如有安排不周之處，請柯市長見諒，總統府也感謝柯市長今天的出席。」

▼柯文哲今年參加總統府升旗典禮，沒有先入府合影，而是被安排直接前往現場就定位，但隻身一人的畫面顯得很突兀，甚至被形容是「總統閱兵」。（圖／共訊畫面）

▲▼柯文哲今年參加總統府升旗典禮，沒有先入府合影，而是被安排直接前往現場就定位，但隻身一人的畫面顯得很突兀，甚至被形容是「總統閱兵」。（圖／共訊畫面）

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