振奮！Omicron住院風險僅Delta的3分之1　英國100萬人研究曝光

▲全球Omicron變異株疫情蔓延，英國分析發現Omicron的住院風險明顯低於Delta。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國官方與民間部門合作的一項分析指出，感染Omicron變異株的住院風險約為Delta變異株的3分之1。此外，研究也發現，疫苗對於防止Omicron患者出現症狀或住院重症的效果良好。

根據路透報導，英國最近幾周正在經歷由Omicron變異株引起的病例激增，2021年12月31日通報單日確診18萬9846例，雖然住院人數也已開始上升，但英國政府認為，Omicron變異株比Delta帶來的症狀更溫和，與以往的疫情高峰不同，上月需使用人工呼吸機床位的患者數量也保持穩定。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）與劍橋大學醫學研究委員會生物統計部門合作，針對52萬8176例Omicron病患與57萬3012例Delta病患，共超過110萬起病例進行分析，發現Omicron患者的住院風險大約是Delta的3分之1。

UKHSA也補充，此研究顯示接種2劑或3劑疫苗者感染Omicron後的住院風險有所降低，尤其是接種了第3劑加強劑疫苗者與未接種者相比，住院風險大幅減少81％。UKHSA首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，此分析與其他令人鼓舞的訊息一致，但醫療服務單位可能仍得辛苦應對Omicron的高傳播率。