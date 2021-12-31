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被按喇叭狂嗆「想怎樣」！暴怒男西瓜刀架頸　騎士濺血慘縫36針

▲桃園市黃姓男子去年10月間開車遭後方騎士按喇叭，黃怒斥「現在想怎樣」，持西瓜刀向騎士揮舞，導致騎士雙手被縫36針。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市黃姓男子去年10月間開車遭後方騎士按喇叭，黃怒斥「現在想怎樣」，持西瓜刀向騎士揮舞，導致騎士雙手被縫36針。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年10月間開車搭載友人外出，經過中壢區時遭後方林姓騎士按喇叭示警，黃與友人下車怒嗆騎士「現在想怎樣」，2人分持西瓜刀，黃則持刀架在林男脖子上，林雙手接刀刃被砍傷，送醫救治縫了36刀，檢警偵訊後依殺人未遂罪嫌將黃起訴；桃園地院法官根據被害人與證人供詞，認黃無殺人意圖，改依傷害罪判處黃10月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，20歲出頭歲的黃姓男子去年10月17日下午5時許開車載不詳姓名年籍男子外出，行經中壢區新生路與元化路附近欲左轉時，後方林姓騎士載陳姓女友猛按喇叭，黃男與友人搖下車窗罵「叭什麼，現在要幹嘛」，林男則回嗆「會不會開車」等語，雙方在路旁爭吵。

林男與陳姓女友一度要離開，但黃氣不過將2人攔下，還在車上抽出西瓜刀對著林「現在想怎樣？」還作勢向林頸部與胸部等處揮舞，林在情急之下以雙手接住西瓜刀刀刃，結果瞬間被砍傷，送醫後共縫了36針，事後對黃男提告。

檢警偵訊時，黃坦承犯行，檢方認為黃持刀攻擊手無寸鐵的騎士，認為黃已有殺人之犯意，考量黃僅因細故在街頭公然逞凶，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

地院法官審訊時，黃男辯稱拿刀子只是想想嚇嚇對方，林男要搶刀子，但自己沒有砍對方之意；其辯護人也指稱，黃男係因偶發行車糾紛，持刀在告訴人面前揮舞，雙方並不相識，亦無宿怨，告訴人因雙手抓住刀刃而受刀傷，並無其他傷勢，該傷勢是因告訴人試圖奪取黃男手中刀刃造成，並非黃主動攻擊所致，黃主觀上並無殺人之犯意等語。

林男與陳姓女友則證稱，黃當時以刀鋒指其脖子，才以雙手抵著刀鋒結被砍傷，後來還向黃說「我要放手了」，黃聽完即停手等語；法官認為，黃未使用足以致命力道揮擊西瓜刀，檢方未考量黃揮刀力道，直接認定有殺人犯意，尚嫌速斷。

法官審酌，公訴之意旨主張黃所為係出於殺人之不確定故意，應屬誤解，辯護人則認被告僅涉犯傷害罪，為有理由。法官經變更論罪法條，依犯傷害罪判處黃男有期徒刑10月，還可上訴。

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