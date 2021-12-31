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貧困媽照護病兒身心俱疲　護理師電請警幫送返家贈紅包

▲林口長庚醫院護理師30日深夜急電龜山警分局員警幫忙，希望幫助8旬林姓婦人返家，員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林口長庚醫院護理師30日深夜急電龜山警分局員警幫忙，希望幫助8旬林姓婦人返家，員警到場協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名八旬林姓婦人為照顧罹患糖尿病被截肢兒子，每天往來桃園至龜山之間，30日晚間呆坐在院區內一臉疲困，護理師察覺後趕緊撥電話請轄區警方協助；龜山警分局員警到場了解，查出林婦因錯過最後公車且身上沒錢，因此只能呆坐院內，員警協助送至派出所提供熱食，員警集資捐助小紅包解困，再護送林婦返家，林婦返家後一度紅著眼眶感謝員警善心幫忙。

▲龜山警分局員警30日深夜協助8旬林姓婦人返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警分局員警30日深夜協助8旬林姓婦人返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局大華派出所30日晚間接獲林口長庚醫院內科加護病房護理師來電，聲稱院內有婦人急需協助，線上巡邏的員警蔡文豪、李國豪2人立即趕往院區處理，發現81歲的林姓婦人呆坐院內椅子上一臉疲倦。

▲林口長庚醫院護理師30日深夜急電龜山警分局員警請求幫忙，事後還關心員警是否安然送林婦人返家，圖為與員警透過臉書對話截圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林口長庚醫院護理師30日深夜急電龜山警分局員警請求幫忙，事後還關心員警是否安然送林婦人返家，圖為與員警透過臉書對話截圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林婦向員警指稱，她與住在桃園區的50歲兒子相依為命，兒子因為罹患糖尿病臥病在床，因家中沒錢看病遲遲未就醫，最近兒子因病況加劇由救護車送往林口長庚醫院救治，目前右腳已遭截肢，她每天從桃園區搭公車到龜山長庚照顧兒子，身體非常疲累。

▲龜山警分局員警護送林婦返家，還集資捐贈紅包解決其燃眉之急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警分局員警護送林婦返家，還集資捐贈紅包解決其燃眉之急。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警獲悉後先將林婦帶回派出所休息，提供熱食、飲料讓其充飢解渴，員警知道林婦家境貧困，還集資1200元小紅包，希望幫助林婦暫解燃眉之急，隨後再護送林婦返家，林婦一度不願收下，經員警勸說下才同意收下，對於員警熱心助人感動不已。

大華派出所所長陳均百指出，警察為人民保母，同仁自發性捐助幫忙林姓婦。此外，醫院同時通報志工，將透過社會福利系統給予林婦協助，希望能實質幫助弱勢。

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