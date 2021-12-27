34刀虐殺女友！他求婚失敗「拿切肉刀狂刺」還想砍頭　被判關到死

▲ 28歲女子慘遭恐怖情人殺害。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國2019年發生一起恐怖情殺案，一名伊拉克男子對大他6歲的伊朗女友控制慾極強，交往3個月後求婚遭拒，頓時腦羞成怒，開車將她載到郊外，以一把15公分長的廚房刀連刺34刀將她殺害，還試圖砍下她的頭，近日被判終身監禁。

《每日郵報》報導，25歲男子齊亞德（Zyad S.）2019年以一把切肉刀刺死28歲女友法蒂梅（Fatemeh B.），在德國受審，最初因過失殺人罪被判12年徒刑。但德國聯邦法院認為，對他的量刑太過寬大，本月20日重審判他終身監禁。

法蒂梅來自伊朗，事發的3年前為了求職，隻身赴德國學習德語，也在這裡結識齊亞德。二人交往的3個月期間，法蒂梅飽受齊亞德的控制慾折磨，拒絕他的求婚，因為法蒂梅熱愛自由，喜歡各種嘗試。

求婚失敗令當時22歲的齊亞德起了殺意，2019年2月16日晚間設法將法蒂梅引誘上車，開到郊外後在一條沙土路上以事先藏好的凶器將她殺害。法蒂梅的屍體被發現時，身上有多達34處刀傷，頸部嚴重撕裂傷。法官指出，她脖子上這道極深的傷口表明，齊亞德曾試圖砍下她的頭。

齊亞德事後承認刺死法蒂梅，但辯稱是法蒂梅故意激怒他，令他心生嫉妒，才會不慎殺人。審判開始後，檢方要求以謀殺罪判處無期徒刑，被告則以過失殺人罪求判8年。地方法院裁定齊亞德犯下過失殺人罪，判他12年徒刑，令法蒂梅60歲的父親赫伊羅拉（Kheirollah）及24歲的妹妹莎拉（Sara）憤怒不已，認為他永遠不該出獄。這項判決最終在本月20日被聯邦法院推翻，齊亞德被判終身監禁，15年後才有資格假釋。

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