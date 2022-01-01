跨年倒數321「前方手機噴1畫面」尬爆了　萬人狂盯：2022人生解鎖

▲前面民眾舉起計算機，想必是按錯App了 。（圖／翻攝抖音@80990.qq）



網搜小組／劉維榛報導

2022台中跨年湧進20萬人慶祝，不過現場民眾倒數秒數時，直擊前方民眾手機螢幕怪怪的，仔細一看不是錄影畫面，而是開著計算機，甚至連煙火都開始施放了，該民眾都渾然不知，引發萬名網友尷尬猛虧「人生成就get，2022第一個使用計算機的人！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》轉貼一段抖音影片，只見跨年演唱會中，大家一邊興奮倒數5秒迎接2022年，同時拿著手機想要拍下絕美煙火時，結果正前方的螢幕視窗尷尬了，把相機功能開錯成計算機的App。

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更爆笑的是，倒數完5秒、煙火也華麗施放了，這位糊塗民眾依舊沒發覺，過程中右手直挺挺的模樣，更是讓人看了莫名噴笑與同情。實際找到抖音源頭，拍攝的原PO哭笑不得直呼，「看來是有人在用計算機哦，#哈囉2022！」

▲民眾拿著計算機「錄影」，讓現場人也看呆了。（圖／翻攝抖音@80990.qq）



影片吸引2.5萬名網友朝聖笑回，「後面的人都在照計算機」、「現場第一年第一個用計算機的應該只有他了」、「2022還沒到就開始在計算了」、「計算機原來也可以倒數」、「太強大了，瞬間吸引觀眾的目光」、「整部片一直盯著計算機」、「沒關係，明年重拍一次」。其中有眼尖民眾發現是台中跨年現場，「在台中水湳中央公園」。