配合藍色公路北南連結轉運　新園鹽埔漁港客貨運專區動土

▲新園鹽埔漁港客貨專區動工 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為解決東港碼頭客貨運需壅塞問題，縣府爭取多年的鹽埔漁港客貨專區，31日動工；潘孟安縣長強調，這項工程將連同遊憩轉運站、停車場、海洋廣場及觀海區等設施一併興建，既紓解客貨運碼頭，也將帶動地方產業發展！

潘縣長說，縣府已全面盤點供需，希望透過完整的客貨運專區建設來改善現有停車及交通船擁擠現象。計畫預計於明年12月底完工，屆時除建築物本身的轉運功能外，更透過整體客貨專區景觀改造，活化港區打造全新、舒適並功能齊全的鹽埔漁港客貨運專區。

他說，鹽埔漁港客貨專區是全台第一個，既有客運又有貨運的港口，同時，也計畫將東琉線擴充成園琉線，清理以往港區被占用的地方，希望未來作為遠洋漁業暨觀光遊憩重要的轉運站，讓屏東觀光更多元、漁業發展更好，創造多贏的局面。

鹽埔漁港一直以來提供了在地居民漁船及漁業的工作空間，因此這次的造型風格設計就由帆船、漁網、海浪等意象翻轉，成為三角形折板元素，將元素轉化為立面造型上，建築物本身造型就像個帆船，沿著建築物做的雨遮及步道，創造撒出漁網之感，期待透過觀賞建築的用心，也讓在地居民與遊客產生更多連結，感受到在地特殊的人文風情吸引遊客停駐活絡當地經濟發展。