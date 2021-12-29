忍15度低溫偷五倍券　因為穿了這個8小時就落網

記者陳崑福／屏東報導

劉姓男子涉嫌28日凌晨從東港鎮劉姓鎮民住家後門窗潛入，行竊8000元五倍券後，屋主聽到異聲下樓查看，他驚慌逃逸，留下一雙黑色夾腳拖鞋，由於他才於日前行竊被捕，警方根據該拖鞋特徵，比對調閱監視器吻合，立即趕往他住處抓人，起出贓物，8小時內破案，訊後依竊盜罪嫌送辦，建議檢察官向法官依預防性羈押獲准。

▲東港警方8小時內逮獲劉姓竊嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所於28日1時許，接獲劉姓被害人報案稱住家深夜遭小偷，立即派員前往勘察，發現竊賊偷走了被害人 家中五倍券共8000元、存摺1本及新台幣硬幣數十個，並發現竊嫌深夜從住家後側紗窗爬入行竊。

被害人表示，聽到一樓有異聲就下樓查看，竊嫌驚慌逃逸之際，於現場遺留黑色夾腳拖一雙，眼尖警認出夾腳拖與之前轄內隨機撬機車置物箱之慣竊穿著鞋子極為相似，經調閱監視影像，確認慣竊劉某涉有重嫌。立即，發現竊嫌深夜從住家後側紗窗爬入行竊，



員警旋循線於案發數小時內，火速至嫌疑人劉男（33歲）住處查訪，劉嫌母親帶警至劉嫌房間，劉嫌開門後見警一臉驚訝，員警於房間內當場查獲安非他命吸食器，他坦承犯行並交付所竊的五倍卷8000元，經帶返所偵詢後依竊盜罪、毒品違害防制條例罪移送偵辦，並將建請地檢署聲請預防性羈押獲准。



東港警分局長林文煜表示，受理民眾報案並不分大小案，為免再有民眾受害，立即組成專案小組，即時查獲竊嫌，絕不容許宵小竊取民眾財物，只要危害治安，都會鍥而不捨追查，淨化轄區治安，以守護民眾生命、財產安全。