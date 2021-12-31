萬巒五溝國小百年校慶　尖炮城小學完工歡慶

▲創校百年的萬巒鄉五溝國小，31日舉辦百年校慶暨校園改善工程落成典禮 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

創校百年的屏東萬巒鄉五溝國小，於今(31)日舉辦百年校慶暨校園改善工程落成典禮，縣長潘孟安、全校師生及校友一同齊聚學校歡慶。潘縣長說，五溝國小位於台灣第一個指定保存的客家聚落，如何讓文化通過教育的脈絡來綿延不絕，是縣府的施政重點。

校園改善工程落成典禮於校園穿堂舉行，潘縣長牽著兩位可愛的小朋友進場，並一起進行「棟對」揭幕儀式，伴隨充滿活力的五溝國小學童，用客家話朗朗的唸讀聲，讓與會來賓沉浸於棟對之美，接著在孩子們唱著十種語言的「生日快樂」歌聲中，一同切蛋糕，熱情洋溢的客家舞蹈渲染了在場觀眾的心情，並由縣長和貴賓們一起點燃砲火，歡慶百年校慶。

潘縣長表示，在全球在地化的趨勢之下，在地文化與本土認同是教育的重要目標，縣府自籌1700萬元經費並以聚落紋理為設計校園改善工程之藍圖，包括尖炮城節慶民俗、棟對、傳統客庄建築、祈福樹造型的五溝地圖及以大武山型與傳統窗花為背景的多功能舞台，走入五溝國小，即可看見五溝聚落的縮影，日後更將成為新春節慶「六堆祈福尖炮城」活動舉辦地。

校長羅世杰表示，以五溝傳統聚落特色融入校園，結合校本課程「靚靚五溝水」，讓學子於在地文化滋養中，學習自我在地文化價值，進而成為「走向國際」的世界公民，感謝縣府投入經費並由客家事務處用心完成工程，讓學校師生有更優質的學習環境，期許未來能為國家培育更多的人才，邁向下一個美好的一百年。