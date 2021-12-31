台灣行勝於言＋安泰醫院蘇清泉　「手」護原鄉抗疫分享愛

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉攜手台灣行勝於言實踐研究院分享乾洗手凝露給三地門 。（圖／蘇清泉服務團提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

入冬以來，寒流一波波來襲，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉關心縣內地方慈善會的情況，攜手台灣行勝於言實踐研究院（原台灣水木清華校友會）分享抗菌消毒乾洗手凝露給三地門、來義等原鄉，期盼透過社會資源的募集與整合，為屏東地方提供更多溫暖，一起度過受到疫情衝擊的一年。

台灣行勝於言實踐研究院近半年於全台大量無償分享防疫物資給弱勢團體及防疫單位，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉獲悉，攜手該實踐院捐贈乾洗手凝露給三地門、來義等原鄉，其中來義部分將分享4200瓶500ml，鄉長莊景星代表鄉親感恩研究院的慷慨分享。

蘇清泉表示，屏東水好電足，是個適宜投資發展的好地方，期待研究院帶領引進科技項目及產業人才，與屏東共創繁榮前景。

該研究院朱長生會長除允諾將繼續支持來義鄉及屏東各地方的防疫工作，也指出研究院的防疫物資是無償分享，不是捐贈也不是援助，透過大家每一雙溫暖的手來傳遞分享防疫物資的同時，也傳遞分享了大家的熱情與關懷，讓這一份在乎與感動，因為大家的傳遞與分享而無限延續。

研究院這次共分享了1320瓶的500ml抗菌消毒乾洗手凝露予來義防疫單位，在蘇清泉及莊景星爭取下，承諾將再另分享2880瓶予來義鄉親做防疫。