英國單日新增18.9萬確診！連續兩天創新高　專家曝：實際人數更多

▲英國夜店保全檢查民眾疫苗接種證明。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國12月31日最新數據顯示，該國在過去24小時新增18萬9846例確診，創下歷史新高，連續兩天單日突破18萬確診。專家表示，這些數字不包含再次感染與未檢測的病患，因此實際人數恐怕更高。

根據《衛報》報導，英國12月31日新增18萬9846例確診，比前一天的18萬9213例還要更多，連續兩天創下單日突破18萬人確診的紀錄，也是疫情爆發以來最高紀錄。專家也警告，這些數字不包含再次感染與未檢測的病患，因此實際人數恐怕更高，尤其過去28天已經有332人染疫後死亡。

數據顯示，英國住院人數也增加至1萬1452人。倫敦大學學院（UCL）臨床營運主任佩格爾（Christina Pagel）表示，英國目前的確診數量是2020年1月高峰值的2倍之多，而且現在還沒達到新的高峰，除了10歲以下孩童外，所有年齡層的病例數、住院數都在增加。

首相強生（Boris Johnson）在跨年夜致詞中呼籲，民眾出門前記得一定要進行快篩，必須記住通風的重要性，蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭的民眾也要遵守當地政府的防疫規定，同時也請民眾盡快施打疫苗，「看看重症病房、看看那些沒有接種的人所遭遇的痛苦和不必要的痛苦，很可能下一個就是你。」

►以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona！ 孕婦沒打疫苗確診

►譚德塞稱「2022年這時刻有望結束疫情」 1大前提曝光

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》