大陸新增本土確診175例　西安增174例「累計1277人染疫」

▲西安疫情仍在擴散 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸昨日（2021年12月31日）新增確診231例，本土病例佔175例，其中174例均在陝西西安市。據統計，西安累計確診達1277例，連續6天報告確診病例數超過150例，封城也進入第十天。陝西官方指出，目前社區傳播風險依然存在。

據《新華社》消息，西安市自12月9日報告首例本土確診病例以來，截至30日24時，已累計報告本土確診病例1277例，連續6天報告確診病例數超過150例。

陝西省衛生健康委黨組成員、副主任楊聯昌昨日指出，從目前情況來看，最近幾天的大規模核酸篩查檢出陽性人數維持在高位，從社區檢出的病例仍佔一定比例，社區傳播風險依然存在。

本輪疫情發生以來，在前期大規模核酸檢測的基礎上，西安市從12月21日開始，先後進行了多輪核酸篩查，前三輪核酸篩查檢出陽性人數持續在高位，其中第三輪核酸篩查檢出陽性400人；第四輪核酸篩查檢出陽性病例數開始下降，檢出陽性122人。

▲西安市封城，民生物資改由專人配發。（圖／翻攝微博）

另外，西安自2021年12月23日起進入「封城」，27日更施行最嚴格管控，要求居民足不出戶，然而之後相繼傳出「買不到菜」、「斷糧」的情況。

對此，西安市28日晚起，西安市啓動為市民集中配送免費生活物資。據欣橋市場相關負責人介紹，從27日西安對車輛出行進行嚴格管控以後，每天進入市場的蔬菜總量較此前減少了20%，但目前所有庫存依然能夠維持居民三五天的需求。

據大陸國家衛健委通報，2021年12月31日新增確診病例231例，其中境外輸入病例56例，包括廣東11例，上海10例，天津9例，廣西9例，福建4例，湖南4例，北京2例，四川2例，雲南2例，遼寧1例，山東1例，陝西1例，含10例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土病例共有175例，其中174例在陝西西安市，1例在貴州銅仁市，含1例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例。

截至2021年12月31日24時，大陸現有確診病例2886例，其中重症病例15例；累計治癒出院病例94792例；累計死亡病例4636例。