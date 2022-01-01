Omicron殺入香港社區　港府收緊防疫：沒打疫苗不能進餐廳

▲《東網》指出，按目前香港僅約487萬人接種第1劑疫苗，估計約283萬人在新一年中寸步難行。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

Omicron新冠變異株殺入香港社區，港府昨（2021年12月31日）宣佈收緊「疫苗護照」，要求民眾進入餐廳、電影院、健身中心等場所，必須最少打一針疫苗。另外，香港規定貨機機組人員必須入住檢疫酒店隔離7日。

綜合港媒報導，香港一名日前感染Omicron變異株的國泰機組人員曾到九龍塘一家餐廳用餐，與他一同用餐的家人，以及另一桌的一名市民均初步確診。專家指出，不排除香港會出現社區感染。

對此港府收緊防疫安排。香港食物及衛生局局長陳肇始指出，港府會在農曆新年前逐步擴大「疫苗氣泡」的安排，餐廳、電影院、健身中心、美容院、圖書館、公眾娛樂場所等，將會要求進入的市民至少打一針，而有關的員工也要在指定限期前完成疫苗接種。

陳肇始表示，市民若曾到訪確診者曾去過的地方，應盡快接受檢測，呼籲仍未接種疫苗的港人應盡快打針，和避免去人多的地方，也應避免出席不戴口罩的聚會。

另外香港昨日公佈，所有曾在海外地區或台灣停留、而目前需要入住指定檢疫酒店3天的駐港貨機機組人員，明年1月1日凌晨起，返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第7天的核酸檢測陰性結果。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指出，香港新冠疫苗接種率須盡快提高至9成或以上，認為當局收緊疫苗氣泡措施，令很多人進入公共場所要打第1針已是一種誘因。按目前僅約487萬人接種第1劑疫苗，估計約283萬港人在新一年中寸步難行。