以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona！　孕婦沒打疫苗確診

▲以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

以色列出現全球首例「Flurona」病例,也就是病患同時感染了新冠病毒跟流感病毒,而這名患者是一名未施打任何疫苗的孕婦,不過她症狀輕微且已順利生產,目前已準備出院;但專家也指出,目前還有其他病患出現類似症狀,但檢測結果尚未出爐。

根據《每日星報》報導,以色列貝林森醫院(Beilinson Hospital)出現首例同時感染新冠病毒跟流感病毒的病患,部分專家將此種病毒稱為Flurona。以色列衛生部指出,感染的是一名未接種任何疫苗的孕婦,不過其症狀相對輕微,目前已順利生產且準備出院。

As Omicron is proving less deadly we need another variant. How about #flurona?



Waiting for the express to say blizzards are coming too and coldest winter on record.

https://t.co/XfnNXdNFOx