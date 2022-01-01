以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona！　孕婦沒打疫苗確診

▲以色列出現「新冠+流感」新病毒Flurona。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列出現全球首例「Flurona」病例，也就是病患同時感染了新冠病毒跟流感病毒，而這名患者是一名未施打任何疫苗的孕婦，不過她症狀輕微且已順利生產，目前已準備出院；但專家也指出，目前還有其他病患出現類似症狀，但檢測結果尚未出爐。

根據《每日星報》報導，以色列貝林森醫院（Beilinson Hospital）出現首例同時感染新冠病毒跟流感病毒的病患，部分專家將此種病毒稱為Flurona。以色列衛生部指出，感染的是一名未接種任何疫苗的孕婦，不過其症狀相對輕微，目前已順利生產且準備出院。

As Omicron is proving less deadly we need another variant. How about #flurona?



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https://t.co/XfnNXdNFOx — Jamie Jenkins (@statsjamie) December 31, 2021

不過，專家指出，目前還有其他幾名病患出現Flurona的症狀，但檢測結果尚未出爐。貝林森醫院婦產科主任Arnon Vizhnitser表示，「這名孕婦到院後就出現症狀，新冠肺炎跟流感的檢測結果都是陽性，它們都是病毒性的，病毒會攻擊上呼吸道，導致呼吸困難。」

目前以色列衛生部正在進行調查，尚未確定這兩種病毒合在一起，是否會導致更嚴重的疾病。

以色列目前正處於第5波疫情，因此國內也批准施打第四劑疫苗，目前940萬人口中，已經有420萬人接種完加強針。該國在2021年12月30日新增4000多例確診，是2020年9月以來新高；另外，以色列已經出現1741例Omicron病例。

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