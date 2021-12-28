中國讚尼國沒收我外館資產「正義之舉」　外交部：公然說謊至為無恥

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜與中華民國斷交後，除規定我方使館人員2周內全數離境外，還下令沒收台灣資產轉給中國，外交部譴責並表達強烈抗議；但中國外交部發言人趙立堅28日不僅嗆聲，台灣沒有外交部，還讚揚尼國行為是「正義之舉」。對此，外交部反擊，中國公然說謊，還聯合尼加拉瓜獨裁政權蠻橫非法侵佔我原已售予尼國天主教會財產，至為無恥，貽笑國際。

尼加拉瓜在當地時間9日宣布與中華民國斷交後，我方原規劃把位在首都馬納瓜（Managua）的大使館，捐給天主教馬納瓜總教區，但尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）卻下令沒收所有我國捐贈資產，包括大使館，並轉移給中華人民共和國。

當局聲明還指，台灣是中國領土不可分割的一部分，根據法律，中華人民共和國擁有所有這些不動產、家具、設備的絕對所有權，沒有交易、轉讓或捐贈。但我國外交部對此說法及行為表達強烈譴責及抗議。

趙立堅28日被問到我方外交部強烈譴責尼加拉瓜挪用台灣資產，並轉交給中國一事，他表示，台灣沒有外交部，僅有台灣省的外事負責部門；台灣是中國領土不可分割的一部分，根據尊重國家主權和領土完整等國際法基本原則，中國的全部國家財產，無論是在境內還是在海外，其所有權應歸於中華人民共和國政府。

趙立堅還稱，中方上述主張在多年外交實踐中已經得到廣泛認可，高度讚賞尼加拉瓜政府「尊重中國主權、恪守一個中國原則的正義之舉」。

對此，外交部晚間反擊，中華民國是主權獨立的民主國家，與極權中國互不隸屬，中國共產黨政權從來沒有一天統治過台灣，中國外交部妄稱擁有我國財產所有權，乃公然說謊，且明示併吞台灣的意圖。

外交部也批評，中國極權政府聯合奧蒂嘉獨裁政權在此時蠻橫非法侵佔我原已售予尼國天主教會財產，猶如蘇斯博士（Dr. Seuss）兒童著作中的鬼靈精（Grinch）偷走聖誕節一樣，至為無恥，貽笑國際。