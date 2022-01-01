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迎接通膨、房價挑戰　蔡英文：會全力遏止不法炒作及囤積

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

元旦到來，總統蔡英文1日上午在總統府大禮堂發表「2022新年談話」。儘管2021年走過疫情衝擊，但台灣仍有相當多的挑戰，面對愈趨嚴重的通膨壓力以及節節高升的房價問題，蔡英文承諾，會透過物價穩健小組、健全房市小組，強力遏止不法炒作及囤積。

蔡英文表示，行政院也已經宣布，投資台灣三大方案將再延長三年，預計可以再為台灣帶來9000億的投資和4萬個工作機會。但在維持經濟動能的同時，我們必須有效的因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加以及生活水準的提高。

蔡英文指出，物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰，去年下半年政府運用共公營事業緩漲機制，以及健全房地產市場方案的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價、房價的漲幅比其他國家稍微溫和。

蔡英文強調，未來，我們會繼續運共各種政策工具確保物價平和；另外，也會透過物價穩健小組、健全房市小組，強力遏止不法炒作及囤積。

另外，蔡英文也提到，1月1日開始，基本薪資調高到2萬5250元，比起去年調幅達到5.21%，等到總預算通過，軍公教也將調薪4%，希望能夠刺激並且帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。

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