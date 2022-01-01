台灣邁向經濟奇蹟2.0　總統府：掌握疫後國際供應鏈重組關鍵時刻

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席府前元旦升旗典禮，隨後入府發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日在副總統賴清德陪同下，發表2022新年談話。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文提出四個主軸，背後有三個持續來總結2021年。其中，第一個持續是維持如常生活，維持經濟成長動能，「要掌握疫後國際供應鏈重組的關鍵時刻，邁向台灣經濟奇蹟2.0。」

在「維持經濟成長動能」部分，張惇涵表示，去年此刻，台灣雖然締造全球防疫奇蹟，但正面臨2020年底部桃疫情陰霾，全國各地的跨年活動紛紛改為線上，或者縮減規模。

張惇涵表示，台灣挺過了去年五月以來的疫情嚴峻挑戰，實體跨年活動在全國各地強勢回歸。台灣人民的團結一致，再次守住了我們的「如常生活」。

行政院長蘇貞昌則用「3個21」，來總結台灣2021年經濟表現，包括：台灣外銷訂單連 21 個月成長、投資率 21 年來最高、失業率 21 年同期最低。對此，張惇涵表示，2021年，台灣再次創下防疫奇蹟，伴隨如常生活的，是我們的經濟持續穩定成長。

蔡英文在談話中提到，「根據IMF預測，2023年，台灣將重返全球前20大經濟體。」對此，張惇涵說，展望新的一年，台灣要透過「投資台灣三大方案」的延長，帶動更大的投資、更多優質就業機會；而新南向政策將持續推動，我們也希望透過更深入的TIFA對話，強化台美經貿關係。

張惇涵也說，要透過「強化歐洲鏈結計畫」，深化台歐經貿交流；透過持續爭取加入CPTPP，讓台灣融入高標準的國際經貿架構。

在台灣產業的發展上，張惇涵表示，不只牽動全球產業鏈的佈局，除了持續提升台灣產業的競爭力、推動能源轉型，因此蔡英文呼應去年元旦所提出，執政團隊將以前瞻、務實、可行的方式，提出「淨零轉型」的路徑。

張惇涵強調，執政團隊會全力以赴，持續維持如常生活、持續維持經濟成長動能。我們要掌握疫後國際供應鏈重組的關鍵時刻，邁向台灣經濟奇蹟2.0。