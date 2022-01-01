蔡英文親擬元旦談話文稿　兩岸態度清晰「提醒北京別誤判情勢」

▲總統蔡英文發表元旦談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文1日於府內發表2022新年談話，總統府發言人張惇涵透露，今天的談話，蔡英文親自草擬了部分初稿，在兩岸議題上，她的態度清晰，兩岸雖有各自挑戰，但也各自有對人民福祉所應該承擔的責任，而維持區域和平穩定，則是兩岸應該共同肩負的責任。

張惇涵表示，眾所皆知的是，2022年的下半年，台灣將進入激烈的選舉競爭中；但是，不只是國內的挑戰，從區域乃至國際的局勢依然快速變遷，挑戰接踵而至。

張惇涵說，香港的情勢的發展仍然令人高度擔憂，中國過去一整年在台海及區域周邊的軍事動作仍然頻繁；而蔡英文在談話中，再次向世界傳達了台灣的堅定立場：堅守主權、堅持自由民主的價值，捍衛領土主權與國家安全，維持印太地區的和平穩定。

張惇涵指出，蔡英文重申了「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，同時也提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張。

至於這次2022年的元旦談話文稿，也延續去年國慶談話，今天的新年談話，蔡英文親自草擬了部分初稿。張惇涵認為，蔡英文的態度很清晰，兩岸雖有各自挑戰，但也各自有對人民福祉所應該承擔的責任，而維持區域和平穩定，則是兩岸應該共同肩負的責任，唯有如此，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、尋求解方。

張惇涵說，總結而言，2021年是很特別的一年，台灣挺過年中的疫情挑戰，在年底其實也就是兩個禮拜前，順利完成了公投；而公投的結果，不僅說明了台灣逐漸走向更成熟的公民社會，也展現台灣走向世界的決心。

張惇涵表示，在變遷的局勢中，有不變的堅持，三個持續就是執政團隊的不變堅持，過去一年，台灣人民再一次向全世界展現我們的堅韌；新的一年，堅韌的台灣，我們要堅定步伐，不只要走向世界，台灣更要立足世界。