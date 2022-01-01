元旦低溫11℃迎曙光　下週四再變天！2地區降溫有雨

▲今晨受到強冷輻射冷卻影響，最低溫出現在苗栗通宵11度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

2022年首日受到強冷輻射冷卻影響，清晨最低溫出現在苗栗通宵11度。白天太陽露臉後氣溫逐日微升，下週四有另一波東北季風增強，北部、東半部降溫有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日上午起至明(2)日冷空氣略減弱，氣溫逐日微升；西晴、東偶有局部短暫雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，白天北台涼、中南部舒適，各地早晚偏冷。今日各地區氣溫：北部13至20度，中部12至25度，南部12至26度，東部12至24度。

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▲下週一至週三(3至5日)東北季風減弱，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一至週三(3至5日)東北季風減弱，氣溫逐日漸升；西半部晴朗、晨間易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週四、五(6、7日)另一東北季風增強，北部、東半部轉有局部雨，氣溫緩降。

▼今(1)日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面北部及東部海面有較多的低雲，海峽北部亦有一些(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面有較多的回波(中圖)；今晨北海岸、大台北東側及宜蘭有局部雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）