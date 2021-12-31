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跨年元旦下探11度！看101煙火最佳位置曝　桃園以南迎曙光

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晚跨年至元旦清晨，新竹-台南一帶最低溫僅剩11度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到乾冷空氣影響，今晨最低溫出現在苗栗公館10度。今晚跨年至元旦清晨，新竹-台南一帶最低溫僅剩11度，戶外活動、應注意保暖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(31)日、明(元旦)晨受乾冷空氣影響，白天北台涼冷、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲跨年夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度。

今日各地區氣溫：北部13至17度，中部11至24度，南部12至27度，東部13至24度。跨年夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度；因「強輻射冷卻」，元旦清晨新竹以南至台南，部分平地氣溫仍可降至11度以下；戶外活動、應注意保暖。北海岸、東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。

明(元旦)上午起冷空氣減弱，氣溫略回升；西晴、東偶有局部短暫雨，明(元旦)晚至下週(2)日另一小股東北季風影響，大台北亦有局部短暫雨的機率，北台偏涼，中南部舒適早晚涼。

最新模式模擬顯示，下週一至週三(3至5日)東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

▲跨年夜到元旦清晨，全台天氣一覽表。（圖／中央氣象局）

中央氣象局臉書「報天氣」30日也貼出跨年夜到元旦清晨全台天氣表，基隆北海岸、東半部及大台北地區見到曙光機率偏低，桃園以南見到曙光機率較高。至於跨年夜在哪看煙火比較好？氣象局透露今晚風向偏東風，以台北101為例，在101的東側觀賞會比較好。

 

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