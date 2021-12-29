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今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，今天（29日）北部、東半部的朋友出門要記得帶傘。氣象專家吳德榮則表示，跨年夜至元旦晨氣溫偏低，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在雲林縣虎尾的11.9度。氣象局對嘉義縣市發布「濃霧特報」，今日西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，嘉義已出現能見度不足200公尺的現象。

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氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今基隆北海岸、大台北山區和東半部有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

陳伊秀說，周四東北季風增強影響到周日，北部、東北部整天涼，中南部早晚涼，預估最低溫落在跨年夜到元旦清晨，台南以北15度，其他地區16、17度；天氣部分，東半部和大台北地區有局部雨，其他地區為多雲到晴。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，東北季風下周一、下周二減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部有局部雨。

吳聖宇在臉書指出，今白天隨著微弱鋒面掠過，新竹以北到大台北、宜蘭、花蓮一帶有出現短暫陣雨機會，下午到傍晚、入夜隨著東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮、台東等地持續會有短暫陣雨，北部、東半部的朋友出門要記得帶傘；中南部目前來看不受影響，維持多雲到晴的天氣。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風漸增強，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴時多雲；周四至周六元旦晨另一波強度較弱、水氣較少的冷空氣影響，白天北台偏涼、中南部舒適、各地早晚冷，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，跨年夜至元旦晨氣溫偏低，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，局部地區因「強輻射冷卻」降得更低，戶外活動應注意保暖，東半部雲層多偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動；元旦上午起冷空氣減弱有短暫空檔，氣溫回升，西晴、東偶飄局部雨。

吳德榮分析，周日另一小股東北季風南下，大台北及東半部轉有局部短暫雨，西半部晴時多雲，北台氣溫略降、天氣偏涼，中南部白天舒適早晚涼；下周一、下周二偏東風轉東南風，天氣回暖，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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