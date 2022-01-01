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全台唯一摩天輪浮空煙火　飆放劍湖山世界

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出，約8000多人前來劍湖山世界體驗煙火與無人機的震撼，遊客齊聚摩天輪下大聲呼喊倒數，揮別2021High迎2022年。

31日晚間7時開始，「甜美與實力派樂團」由DJ Double P以強力節奏開場，在曾甜和羅世棠主持下帶領、創作歌手魏嘉瑩、新生代樂團鹿洐人、帶磁性獨特嗓音的超甜美女聲琳誼及王彙筑、LEE、黃霆睿、黃奕儒等多位創作型新生代歌手等輪番上陣，由金曲樂團麋先生倒數跨年後，最後攻蛋天團宇宙人壓軸熱唱。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲綻放藍綠色系煙火搭配花卉等造型「反璞歸自然」帶領觀眾回到大自然，以「LOVE TAIWAN」作為燈光秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年劍湖山世界樂園第15次舉辦跨年活動，首度以高科技跨界聯手，打造「全台第一摩天輪浮空煙火秀」，由200台無人機燈光秀進行倒數，推出「浮空煙火」依序打出五個波段精彩煙火，「花現劍湖山」打造摩天輪變色煙火璀璨花樣、無人機排起幸福摩天輪圖案，與實體幸福摩天輪相呼輝映，為觀眾帶來新年新希望「希望新力量」。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲以暖色系煙火，繽紛色彩代表歡樂的劍湖山中使用無人機排起擎天飛梭的圖樣，象徵一飛沖天的「美麗遊樂園」。（圖／記者蔡佩旻攝）

而以暖色系煙火，繽紛色彩代表歡樂的劍湖山中使用無人機排起擎天飛梭的圖樣，象徵一飛沖天的「美麗遊樂園」、再綻放藍綠色系煙火搭配花卉等造型「反璞歸自然」帶領觀眾回到大自然，以「LOVE TAIWAN」作為燈光秀總結，象徵我們愛台灣的心將永遠不變，最後「點亮全世界」，以震撼的環場煙火及最璀璨的摩天輪煙火劃下最完美句點，展演時間總長共達8分8秒。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年主體煙火射程更遠、花樣更多，利用電腦精準控時系統發射煙火，如花朵綻放夜空外，各式變色煙火讓人目眩神迷。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界遊樂園經理張華紋表示，今年主體煙火射程更遠、花樣更多，利用電腦精準控時系統發射煙火，如花朵綻放夜空外，各式變色煙火讓人目眩神迷，顛覆觀眾對煙火想像。2021年礙於疫情和寒流侵襲雙重打擊，入園人數不如預期，今年所幸國內防疫得宜，順利擺脫疫情糾纏，今晚天候良好，摩天輪前廣場前約晚間8點就已站滿人潮。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲各式變色煙火讓人目眩神迷，顛覆觀眾對煙火想像。（圖／記者蔡佩旻攝）

張華紋說，逢元旦連假遊客增加，白天入園暢遊人數達約6000人，今年跨年晚會夜間園內估計達近萬人，相當熱鬧。劍湖山世界表示，華麗的煙火秀結束後，也代表新的一年即將開始，在2022年的元旦連假，劍湖山世界推出各種好康優惠與活動，除了有精采的雲火火舞團之外，再加碼無人機燈光秀，在2022年的第一天也要幸福滿滿。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲震撼的環場煙火及最璀璨的摩天輪煙火劃下最完美句點，展演時間總長共達8分8秒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲震撼的環場煙火及最璀璨的摩天輪煙火劃下最完美句點，展演時間總長共達8分8秒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／雲林背包客提供）

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2022年跨年「飛躍花YOUNG－摩天輪浮空煙火秀」是全台唯一摩天輪浮空煙火與無人機燈光秀8分8秒璀璨演出。（圖／雲林背包客提供）

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