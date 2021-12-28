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新北基隆漁港撈出「日本火山浮石」230噸　專家揭可應用多肉植物

▲▼深澳漁港打撈火山浮石作業。（圖／漁業署提供）

▲火山浮石漂浮於深澳漁港港區內。（圖／漁業署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

日本小笠原群島海底火山今年8月噴發，隨洋流、季風引導，12月陸續擴散到台灣周邊海域、港口。漁業署今（28日）指出，在各漁港撈出火山浮石，新北、基隆最多共約230噸，由於浮石內外充滿氣孔，質地比一般石頭輕，導致船隻受損，甚至淤塞漁港阻礙漁船進出問題，不過，發現可適用於多肉植物種植。

漁業署今召開會議，邀請營建署、海委會、環保署、礦務局、農改場及各縣市政府等單位共商漁港浮石去化解決方案。漁業署說明，浮石是海底火山噴發後，經過海水急速冷卻的物質，內外充滿氣孔，質地比一般石頭輕，會漂浮於水面，因此，造成部分船隻作業時，引擎吸入大量浮石，導致船隻受損。

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▲▼深澳漁港打撈火山浮石作業。（圖／漁業署提供）

▲▼漁業署統計，各漁港內撈起浮石數量，新北市200噸，基隆市30噸最大宗。

▲▼深澳漁港打撈火山浮石作業。（圖／漁業署提供）

然而浮石屬天然物質，漁業署提到，並非全然無法利用，據瞭解浮石具排水通氣、增加土壤通氣性、有助於菌根生成等優點，可應用於介質混拌以提高根系生長通氣性等，12月13、14和20日已分別與桃園農改場及台中農改場合作，由農改場派車至新北市深澳漁港將浮石載回進行相關試驗，以暸解火山浮石特性及是否可再應用之參考。

漁業署進一步說明，今會議中礦物局書面意見表示火山浮石非屬礦業法所規範之礦物，環保署表示浮石為不可燃物，非廢棄物，可再利用，不得進焚化爐及掩埋場，農改場則表示火山浮石經浸水處理後PH及EC（電導度）值可大幅降低，後續應可適用於多肉植物種植及園藝之應用等。

▲▼深澳漁港打撈火山浮石作業。（圖／漁業署提供）

▲農改場指出，火山浮石經處理，後續應可適用於多肉植物種植及園藝之應用等。

漁業署表示，會中統計各漁港內撈起浮石數量，新北市200噸，基隆市30噸為最大宗，其餘縣市漁港均為零星數量，並利用本次會議籲請各漁港主管機關應持續儘速清理漂進漁港區內浮石，以維航行安全外，漁港區內打撈之浮石請放置漁港區不影響作業之區域暫存，瀝清水分及降低鹽分，以利後續處理，漁業署將與各縣市政府合作將火山浮石朝再利用之方式辦理。

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