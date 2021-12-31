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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

于北辰退出國民黨　「過來人」李正皓：學弟加油，未來的路更寬

▲李正皓31日在臉書上傳與于北辰的合照。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲李正皓31日在臉書上傳與于北辰的合照。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

記者蘇晏男／台北報導

自16歲就加入國民黨的陸軍退役少將于北辰，今（31日）透過臉書公開自己已退黨，引起討論。對此，名嘴李正皓在臉書秀出兩人的合照，並表示，「學弟加油，未來的路更寬。」

李正皓所稱「學弟」的緣由，是因為他原先也是國民黨員，但他因2019年10月23日在政論節目上批評當時的國民黨總統候選人韓國瑜，遭國民黨考紀會開除黨籍。

當時考紀會指出，李正皓經新北市黨部考紀會建議開除黨籍，但｢留校察看｣之建議後，仍然繼續以不實言論造謠汙衊國民黨提名總統及立委參選同志。

然而，李正皓透過臉書發表一篇標題為「韓國瑜的新衣」的文章反擊，強調「用莫須有的罪名開除我，能挽救韓國瑜的選情嗎？」

對於為何退出國民黨，于北辰指出，他其實9月就送出退出申請，決定揮別國民黨的最後一根稻草，是當家庭收到生命威脅時，居然國民黨內同志沒有一個人釋出關懷。

昨日于北辰接受資深媒體人周玉蔻專訪時，進一步透露，那時收到很多人的關心，包括政黨對立的人，還有總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌要警政署長致電表達關心，讓他覺得很感動；但國民黨沒有人打給他加油打氣，「一個都沒有！」包含所有有助選過的黨籍立委，所有桃園黨部的長官們，沒有人傳簡訊給他，一通簡訊都沒有。

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