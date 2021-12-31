義大「888秒煙火」點亮夜空　最佳觀賞區曝！晚間8點啟動交管

▲2022義大世界跨年煙火秀，《東森新媒體ETtoday》將全程直播。（圖／義大世界提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2022！「紫耀義大 樂享平安」跨年活動將在今晚23點59分登場，義大世界將施放888秒大型藝術煙火秀，點亮南臺灣夜空，秒數為全台最長！屆時《東森新媒體ETtoday》將全程為您直播。

不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火秀！義大世界指出，今年除了有尺玉煙火升級版昇曲導付煙花，大小煙花層層綻放連綿夜空，細膩唯美，還有特別從歐洲引進、全台獨家首演的『冷焰驅動飛行器特效煙火』，運用煙火自身動力模擬漂浮飛行感，金色系的煙花奔流成水母星空，浪漫又充滿生命力。

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▲義大世界跨年煙火秀交通資訊。（圖／義大世界提供，點圖可放大）

義大世界跨年煙火將於大草坪區施放，推薦民眾於義守大學觀看，校內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，視野就非常好，特別推薦校內六大觀賞點，尤其是綜合教學大樓前的百階梯，每年人潮最多最受歡迎。

1. 綜合教學大樓前的百階梯

2. 科技大樓前平台

3. 理工大樓前

4. 體育館活動中心前

5. 學生宿舍前草皮

6. 大門旁草皮

▲因應義大跨年活動，周邊路段晚上8點起陸續啟動三階段交通管制措施。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武警分局指出，因應義大跨年活動，晚上8點起陸續啟動三階段交通管制措施，包括澄觀路、水管路口；義大二路、水管路口；義大二路、學城路口。；186甲、嘉保路口。；186甲、高46線路口。；186甲大樹平安橋；水管路、仁林路口。因應疫情管制可能機動調整，屆時請隨時收聽警察廣播電台，以便瞭解最新交通路況資訊。

▲義大世界跨年煙火秀第13年登場。（圖／義大世界提供）

停車接駁交通資訊部分，原永達技術學院仁武分校及旁邊仁欣莊園設有免費接駁車、臨時停車場及計程車招呼站，請民眾留意管制資訊並多搭乘大眾運輸前往會場。另散場時段義大客運其他收費營運路線均暫停營運，並加開「義大世界－高鐵左營線(8501)」直達車(沿途站點不停靠)前往高鐵左營站，以快速疏運旅客散場時段。

義大世界提醒，配合防疫，義守大學晚間6點後開放步行入場，民眾進場須配合實聯制及相關防疫措施，場內除了喝水外禁止飲食，須全程佩戴口罩並保社交距離。

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