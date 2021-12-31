郡宏光電x水雉生態教育園區　「雉」愛永存生生不息

▲郡宏光電董事長林勇任和副董事長呂昕晨，與員工一同為水雉棲地整理環境，同時宣布合作推動「『雉』愛永存、生生不息」計畫，進一步協助園區協助推廣水雉保育和生態教育。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南官田水雉生態教育園區，31日有一場與眾不同的企業公益活動，在地企業郡宏光電董事長林勇任和副董事長呂昕晨，與員工一同穿著青蛙裝下水，為水雉棲地整理環境，同時郡宏光電也在活動後宣布，明年將與園區合作的「『雉』愛永存、生生不息」計畫，進一步協助園區協助推廣水雉保育和生態教育。

水雉俗稱菱角鳥，是少見的一妻多夫鳥類，主要棲息在台南平原區域的菱角田，但由於菱角田逐漸轉作以及使用農藥，造成水稚棲地減少和死亡，台灣的水雉族群一度剩下不到50隻，成為族群瀕危的鳥種。而在水雉教育園區、台南市野鳥協會和臺南市政府20多年的努力，成功讓水雉族群數量在今年突破到2000隻以上。

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林勇任表示，過去20多年他一直投身科技電子業，經歷過台灣晶圓代工和面板產業的興盛和外移，也曾經到大陸、美國和日本工作，但不論在哪個國家都不像台灣那麼有人情味，也因此他最終希望將事業的「根」留在台灣。

林勇任強調，如果想要把產業的「根」留在台灣，「那台灣這塊土地的土壤一定要好」，這與水雉復育的理念相仿，先必須從無毒乾淨的菱角田開始做起，水雉有了夠良好的棲息地，族群才能慢慢成長茁壯，林勇任說：「這與我認為的企業社會責任一樣，都需要很多人長年的努力和付出才能做到。」

林勇任表示，郡宏未來扮演「拋磚引玉」的角色，在凝聚未來凝聚更多志同道合的夥伴，因此郡宏光電明年將與水雉教育園區展開合作計畫，在更多層面能夠一起來協助園區，不只是為水雉保育盡一份心力，同時也是為台灣這塊土地盡一分力。

呂昕晨則表示，今年在一個機緣巧合下認識到水雉生態教育園區，「發現原來在身邊，一直有一群人在為這塊土地默默努力」，讓從小在農村成長的她深受感動，後來透過珍古德協會的牽線，認識了水雉教育園區主任李文珍和菱角先生林丙火。

呂昕晨說，當越了解發生在「官田菱角田的生命奇蹟」，就更加深刻認知到水雉復育的不易和艱辛，雖然目前園區復育已有顯著成果，但未來仍有許多困難需要克服，而郡宏光電也希望能為水雉生態保育盡一分心力，因此才有了明年度的雙方合作計畫。



呂昕晨表示，郡宏光電明年與園區的合作計畫將分為兩個部分，第一是定期的人力支援，郡宏光電鼓勵同仁參與園區的棲地整理工作，公司會給予參與的同仁一日的全薪假期，第二是郡宏將會協助園區串連更多企業和社團組織，協助推廣水雉保育和生態教育。

最後，郡宏光電特別感謝，珍古德協會執行長郭雪貞、台南市野鳥協會理事長潘致遠、臺南市政府農業局長李建裕、社會局長、市議員吳通龍和科亞企業董事長董事長朱天來在2021年的最後一天一同為公益活動共襄盛舉。