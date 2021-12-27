台東選手創紀錄！全國語文競賽　勇奪28項特優　冠於非直轄市

▲全國語文競賽，台東勇奪28項特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

110年全國語文競賽12月26日在桃園市大園國際高中、大園國中登場，全國22縣市計1,984名選手投入1年1度的語文競賽盛會，台東選手不負眾望，76名參賽選手有28名獲特優佳績，成績為非直轄市第1。從108年19面特優，109年21面特優，台東縣長饒慶鈴開心地說，今年學生組取消傳統本土語演說競賽項目，正式改以本土語情境式演說競賽方式進行，在競爭激烈下，參賽選手創下新高紀錄拿下28面特優，更是非直轄市第1名，特別給予肯定與恭喜。

台東縣政府教育處指出，來自全國22縣市的語文高手，爭取包括國語、閩南語、客家語及原住民族語等4種語言；競賽分為國小學生組、國中學生組、高中(職)學生組、教師組及社會組5個組別，競賽內容除往年固定的作文、寫字、字音字形、朗讀及演說5種項目外，另舉辦本土語情境式演說。

台東縣長饒慶鈴表示，豐富多樣的方言及族語是台東縣最大特色，樂見孩子們將鄉土語言落實在生活中並薪火相傳下去，感謝這段時間默默付出的每1位師長及指導人員，成就孩子盡心盡力、為語言傳承貢獻所長，很高興與大家共享獲獎喜悅，也期許明年全國賽台東選手有更多生力軍加入，讓語文競賽的成果持續開枝散葉，更上層樓。

教育處林政宏處長說明，今年疫情不斷變化，訓練期間面臨很大挑戰，除了現場指導外，也學習使用遠距教學軟體線上訓練，或透過LINE以錄影、錄音等方式互動指導。經過3個多月的集訓課程及自主練習，選手能堅持到現在並適應不同型態的學習方式，精神可嘉，期許大家從比賽過程中建立正向的學習經驗和正面的自我評價，蛻變為更加自信、勇敢、樂於迎接挑戰和持續成長的終身學習者，教育處未來也將持續挹注經費及資源推動閱讀及語文教育，扎根學子語文素養及語言學習力。